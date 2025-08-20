Se precipita desde una altura de 7 metros en el sur de Tenerife

Una mujer de 43 años y nacionalidad extranjera sufrió heridas de carácter moderado la noche de este martes al precipitarse desde una altura de siete metros en la calle San Miguel, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, en Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. El aviso se registró a las 23:37 horas.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Tenerife, que realizaron el rescate de la afectada en una zona de difícil acceso. También auxiliaron a un hombre de 44 años que había intentado socorrerla y que presentaba heridas leves.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del PAC San Isidro, estabilizaron a la mujer en el punto del incidente. Posteriormente fue evacuada en ambulancia hasta Hospiten Sur.

La Guardia Civil instruyó diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de recursos activados por el 1-1-2.