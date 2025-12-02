El pueblo canario que compite por convertirse en el más brillante de esta Navidad

La Navidad se acerca y el municipio de Tejeda afronta días decisivos en la carrera por convertirse en el próximo pueblo iluminado por Ferrero Rocher, un reconocimiento que transformaría su casco histórico y sus cumbres en un escenario dorado el 17 de diciembre, fecha en la que se anunciará el ganador de la duodécima edición de la campaña Juntos Brillamos Más.

La presente edición del concurso tiene un carácter histórico porque, por primera vez, se eligieron 17 localidades españolas, una por cada comunidad autónoma, como candidatas a recibir la iluminación navideña de la marca, lo que convierte la iniciativa en una especie de escaparate nacional del mundo rural y de su patrimonio. Ferrero Rocher ha diseñado un sistema en cuatro rondas sucesivas en el que primero se seleccionan cinco pueblos y, a partir de ese momento, cada fase elimina al menos una candidatura hasta dejar solo dos aspirantes en la gran final, siempre mediante votación ciudadana a través de la página oficial de la compañía.

Tras superar la primera criba, Tejeda se mantuvo en el grupo de los cinco más respaldados junto a A Guarda, Bullas, Cudillero y Fuente del Maestre, lo que ya supuso un espaldarazo para la proyección turística de la cumbre grancanaria. La segunda ronda ha sido aún más exigente y sitúa ahora a la localidad canaria en una terna muy competitiva junto al concejo asturiano de Cudillero y el municipio extremeño de Fuente del Maestre, que desde el 1 hasta el 7 de diciembre compiten voto a voto por seguir adelante en la penúltima fase del certamen.

El pueblo cumbrero no llega a esta cita de cualquier manera porque lleva años consolidado como uno de los destinos rurales más reconocidos del archipiélago, integrado en la red de Los pueblos más bonitos de España y situado en pleno corazón de Gran Canaria a más de 1.000 metros de altitud, rodeado por la Caldera de Tejeda y por las cumbres que forman parte de la Reserva de la Biosfera de la isla. Desde sus miradores se domina un paisaje de barrancos y riscos donde sobresalen el Roque Nublo y el Roque Bentayga, elementos clave del paisaje cultural de las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El encanto de sus calles, la arquitecturay las vistas hacia las cumbres han hecho de la localidad un plató habitual para campañas publicitarias y rodajes, hasta el punto de que parte de un episodio de la serie Black Mirror se grabó en su casco histórico, lo que multiplicó la presencia del municipio en medios y redes sociales. Ese escaparate se suma a un flujo creciente de turistas que, según datos recientes, supera ampliamente las centenas de miles de personas al año y que ha impulsado el alojamiento rural, la restauración y el pequeño comercio, con establecimientos reconocidos a nivel estatal dentro del sector turístico.

Cómo apoyar a Tejede

La elección del pueblo Ferrero Rocher se realiza exclusivamente de forma digital y cualquier persona mayor de edad puede participar sin necesidad de residir en el municipio por el que decide apostar, siempre que complete el formulario habilitado en la web de la marca durante el periodo de votación vigente en esta fase comprendido entre el 1 y el 7 de diciembre.