Un refugio de 1942 desvela el capítulo más desconocido de la estrategia militar franquista en Canarias

En un día en el que España vuelve la mirada hacia su pasado, al cumplirse cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, una construcción militar en la urbanización de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), se convierte en la excusa perfecta para recuperar un poco de una historia casi borrada de la memoria colectiva española, ya que este búnker excavado frente a los acantilados de la costa norte de la isla resume en muy pocos metros cuadrados el miedo, la estrategia y la herencia material de la dictadura. Levantado en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, este refugio formó parte de una cadena defensiva pensada para proteger el litoral del norte ante una hipotética invasión aliada, pese a que España se declaraba oficialmente neutral mientras el régimen franquista coqueteaba con las potencias del Eje.

La casamata de La Quinta se concibió como un ojo sobre el océano, un puesto que vigilaba el corredor marítimo entre los acantilados de Acentejo y el abierto horizonte, donde los mandos militares imaginaban la llegada de buques enemigos y posibles desembarcos, de modo que la posición elegida no fue casual porque desde este promontorio se domina el paisaje costero y se controla visualmente buena parte del norte tinerfeño. En la práctica nunca llegó a entrar en combate,se dotó con armamento ya desfasado para la época y su diseño fue más modesto que el de otras defensas costeras de la isla, ya que a diferencia del conocido búnker de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, esta obra se limita a dos pasadizos de acceso y dos nidos de ametralladora orientados hacia el mar.

Para entender la razón de su existencia hay que situarse en la inmediata posguerra española, cuando, tras el final de la contienda civil en 1939, el nuevo Estado inició una red de fortificaciones en puntos considerados estratégicos del Archipiélago y convirtió Canarias en una especie de tablero militar sometido a vigilancia, de hecho el valle de La Orotava, la franja de Acentejo o distintos lugares portuarios fueron señalados como posibles escenarios de ataque en los informes internos del Ejército, que temía que los Aliados intentaran hacerse con las Islas para controlar las rutas atlánticas. Aunque esa incursión nunca se produjo, las obras defensivas se ejecutaron, muchas veces con materiales humildes, con recursos limitados y con piezas de artillería que llegaban con retraso respecto a los avances bélicos del resto de Europa, lo que hoy ayuda a explicar el contraste entre la ambición de aquel proyecto militar y su escasa utilidad real.

Plan Especial del Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo

Pasadas más de ocho décadas, el viejo refugio de hormigón ya no habla tanto de guerra como de memoria, patrimonio y oportunidad para un modelo de turismo más respetuoso, y en ese giro se apoyan las administraciones locales que han puesto los ojos en La Quinta como un espacio que puede pasar de la marginalidad al mapa cultural del norte de Tenerife. El Plan Especial del Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo contempla su recuperación como mirador público, con un recorrido que permita asomarse al océano, leer el territorio y comprender qué significó construir una defensa permanente ante un enemigo que nunca llegó a pisar esas rocas, por lo que la idea no se limita a rehabilitar muros sino a transformar un vestigio bélico en un pequeño centro de interpretación al aire libre.

Vestigios prehispánicos

El valor de este lugar, sin embargo, no se agota en el periodo franquista, ya que antes de que la obra militar modificara el terreno, la zona acogía importantes vestigios prehispánicos vinculados a antiguos asentamientos indígenas, un pasado guanche que hoy se conserva en parte en las vitrinas del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz y que añade una capa más de lectura al lugar. En muy pocos metros se superponen así tres tiempos distintos, por un lado la memoria aborigen; por otro la huella de la dictadura y, finalmente, el presente de una urbanización residencial que convive con un paisaje protegido, de manera que el futuro mirador aspira a coser esas etapas.

Durante años, esta construcción ha permanecido prácticamente invisible, apartada de rutas y sin figura de protección que garantizara su conservación, de modo que ha sufrido pintadas, roturas, acumulación de basura y un deterioro continuado que ha ido borrando detalles originales, mientras la vegetación crecía alrededor sin control. La posible rehabilitación llega en un momento en el que varias islas han empezado a revisar su legado militar con nuevos ojos y a incorporarlo a rutas históricas, algo que ya se ha ensayado en otros puntos de Canarias con recorridos guiados por antiguas baterías costeras, refugios antiaéreos o posiciones de artillería que hoy se explican al público como parte de un relato más amplio sobre el siglo XX y no como una exaltación del pasado bélico.

Cómo llegar

Quien desee acercarse a este fragmento de memoria incrustado en la cornisa norte de Tenerife tiene un acceso relativamente sencillo en coche, ya que basta con tomar la autopista TF-5 y salir por el desvío 29 en dirección a Puerto de la Cruz, avanzar hasta la rotonda presidida por un lagar tradicional y escoger la primera salida hacia la Calle Acebuche, continuar recto hasta alcanzar la Avenida de Los Pesqueros, descender después por la Calle El Moralillo y enlazar finalmente con la Calle de La Rapadura, donde se sitúa la estructura, mientras que el regreso puede hacerse por la Calle Gangorra, que permite cerrar el circuito y volver al punto inicial.