El refugio canario de Álex García tras la muerte de Verónica Echegui

Álex García atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Tras el fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años, el intérprete canario, con quien mantuvo una relación de más de una década, estuvo presente en el Tanatorio de La Paz (Madrid) y, según varios testigos, evitó los focos y permaneció junto al féretro durante horas, desolado. La capilla ardiente se celebró en la más estricta intimidad, acorde al carácter discreto de la actriz.

La noticia de la muerte de Echegui, ocurrida el 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre, sacudió a la industria y provocó una ola de condolencias de compañeros y autoridades. Las crónicas fijan ese domingo como el día en que la cultura española perdió a una de sus voces más sólidas y versátiles.

En medio del impacto, el foco se posa inevitablemente sobre el refugio emocional de García, su tierra. Nacido en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), el actor ha contado en diversas entrevistas que volver al océano que lo vio crecer le ordena la cabeza. “Cada vez que regreso al mar en el que me crie me pregunto: ‘¿y yo qué hago lejos de aquí?’”, confesó en una conversación radiofónica tiempo atrás. Esa conexión con el Atlántico y la costumbre de buscar silencio funcionan para él como una brújula que le guía.

Su historia con Echegui nació precisamente alrededor del rodaje Seis puntos sobre Emma (2010). Desde entonces compartieron trece años de vida y una forma de estar en el mundo marcada por la discreción. Aunque su relación terminó en 2023, su entorno subraya que el cariño y el respeto se mantuvieron intactos hasta el final.

Más allá de su vínculo personal, a ambos les unía una pulsión por la naturaleza. Durante su convivencia apostaron por una vida sencilla (huerto, animales, escapadas lejos del foco) y, ya cerca de su ruptura, invirtieron en un terreno rústico en Asturias para levantar un hogar en el campo. Ese proyecto, hoy huérfano, revelaba su anhelo de calma, verde y tierra.

Ese mismo anhelo de calma explica por qué Canarias aparece ahora como el lugar lógico al que asirse. Allí, entre La Laguna y la costa, García ha encontrado repetidamente su centro. Primero como adolescente que presentó programas en la televisión local, después como actor que vuelve a casa para respirar, y más tarde como adulto que medita y apaga el ruido cuando todo alrededor acelera. Si algo ha repetido en entrevistas es esa rutina de silencio y contemplación para no perder el norte.

El adiós a Verónica deja heridas hondas también en el gremio, que la despide como actriz brillante y compañera luminosa. En ese duelo compartido, el canario encara ahora el reto de recomponerse. No es una huida, sino un regreso al mar, a la familia, a la isla que lo vio crecer.