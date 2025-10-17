Rescatadas 37 personas de origen magrebí de una neumática al sureste de Fuerteventura

Salvamento Marítimo rescató en la madrugada de este viernes una patera con 38 personas a bordo de origen magrebí -entre ellas, tres mujeres- en aguas próximas a Fuerteventura, según informaron el propio organismo público y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias.

La operación se llevó a cabo a las 23.55 horas del jueves, cuando la salvamar Izar localizó la barquilla y procedió a su auxilio bajo la coordinación del Centro de Salvamento de Las Palmas. Tras el remolque, el dispositivo puso rumbo al puerto de Gran Tarajal para el desembarque.

La llegada al muelle se completó a la 01.00 horas de este viernes. En el pantalán aguardaba un equipo sanitario que valoró a los 38 ocupantes tras su llegada a tierra. Las fuentes consultadas detallan que la asistencia se realizó en la zona habilitada en el propio recinto portuario.