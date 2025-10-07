El restaurante que ha conquistado al periodista Pedro Piqueras durante sus vacaciones

El periodista Pedro Piqueas ha disfrutado de una escapada a Tenerife y ha hecho parada en Q’Arepas, un local de cocina criolla venezolana en Icod de los Vinos. La visita quedó reflejada en la página de Facebook del establecimiento, donde agradecieron el gesto y contaron que el presentador, ya retirado, probó y valoró sus arepas con cariño. La publicación se compartió el 29 de septiembre y generó numerosos comentarios de clientes habituales.

Un alto en Icod de los Vinos con sabor criollo

Q’Arepas se ubica en la avenida de Canarias, número 5, local izquierdo, a pocos minutos del drago milenario y con vistas al Teide en días despejados. Abre de lunes a domingo con descanso los martes, con servicio de mediodía y noche según la franja y con la cocina cerrando media hora antes del cierre.

Arepas, cachapas y guiños al paladar canario

La carta combina clásicos venezolanos y propuestas propias. Hay arepas de reina pepiada, dominó con judías negras y queso blanco, mechada, pollo o pernil, además de cachapas generosas y raciones de tequeños y empanaditas. No faltan opciones veganas con combinación de caraotas, aguacate, plátano frito y ensalada fresca. La oferta se completa con pedidos especiales por encargo y cajas variadas para eventos.

Quien pasa por el local suele destacar la masa bien hecha, el punto del queso de mano y la relación calidad precio. También se valora el trato cercano del equipo y la ubicación práctica para quienes visitan el drago o recorren el casco histórico. Las reseñas públicas recogen comentarios positivos de visitantes nacionales y extranjeros durante los últimos años.

Más de una visita por las Islas

La visita de Pedro Piqueras se suma a otras escapadas del periodista a las Islas, un destino que frecuenta desde hace tiempo para desconectar. La parada gastronómica ha dado visibilidad a un negocio de barrio que creció apoyado en redes sociales y recomendaciones orgánicas.