Roccas, uno de los últimos en ver con vida a Jay Slater, regresa al Airbnb de Masca y desata la indignación de la familia

Stephen Roccas, conocido como Rocky, una de las últimas personas que vio con vida a Jay Slater, ha reavivado la polémica al publicar en sus redes un breve vídeo grabado frente a la misma cabaña de Masca (Tenerife) donde el joven británico de 19 años pasó sus últimas horas. La madre de Slater, Debbie Duncan, calificó el gesto de “repugnante” y cuestionó que Roccas siga guardando silencio tras haberse negado a prestar declaración en la investigación judicial celebrada en Reino Unido. El vídeo, de apenas nueve segundos, muestra a Roccas con una camiseta del West Ham y la leyenda “Vistas”, gesto que ha provocado una oleada de críticas en internet. El episodio llega semanas después de que un forense británico concluyera que la muerte de Slater fue accidental, al caer desde altura en una zona escarpada del Parque Rural de Teno.

¿Qué se sabe del caso?

Slater viajó a Tenerife en junio de 2024 para asistir al festival NRG en Playa de las Américas. La madrugada del 17 de junio se desplazó con Roccas y Ayub Qassim -un británico con antecedentes por tráfico de drogas- a un alojamiento turístico en Masca. Horas después, salió del inmueble con intención de volver a su hotel en el sur de la isla. En su último contacto telefónico con una amiga dijo estar perdido, sin agua y con la batería al 1 %. Su cuerpo fue hallado el 15 de julio en un barranco próximo a la última ubicación de su móvil, tras una búsqueda de casi un mes.

La investigación judicial

El 25 de julio de 2025, el forense James Adeley (Preston Coroner’s Court) determinó que Slater murió de forma accidental tras caer entre 20 y 25 metros en terreno muy abrupto, con traumatismo craneal fatal. El tribunal no halló indicios de participación de terceras personas. Los informes toxicológicos indicaron presencia de alcohol, MDMA y cocaína, y el forense apuntó a la combinación de desorientación, falta de agua, sueño y mala visibilidad/terreno como factores que comprometieron su juicio.