Samuel Vázquez carga contra la Fiscalía por ocultar la criminalidad en Canarias y provoca la marcha del PSOE y NC

La polémica sobre el crimen en Canarias reventó este jueves durante la sesión de Gobernación en el Parlamento. Samuel Vázquez, al frente de Una Policía para el Siglo XXI y voz de seguridad de Vox, acusó a la Fiscalía Superior de falsear los datos de criminalidad, afirmando que las cifras que se publican “no son lo que se vive en el día a día”. Tras su discurso, la sesión se calentó tanto que los diputados del PSOE y Nueva Canarias-bc se marcharon.

Desde el principio, el ambiente se tensó. Socorro Beato (Coalición Canaria), quien presidía la comisión, le pidió silencio después de que criticara a la Fiscal Superior, María Farnés Martínez. “Hay libertad de expresión para decir lo que uno quiera, pero aquí hay que mantener el respeto y la dignidad. Está atacando a la Fiscalía”, le recriminó la diputada, mostrando su enfado.

Vázquez reiteró que las cifras de delincuencia en Canarias “no coinciden” con lo que ven los ciudadanos. “Se manipulan los datos, se disfrazan las cifras para que el ministro del Interior tenga un discurso fácil, mientras los barrios van a peor”, declaró ante los diputados. Según el portavoz de Vox, las estadísticas del Ministerio del Interior revelan un aumento del 202% en los casos de violación desde 2017, además de un 31,4 % más de peleas, un 10,7% más de homicidios y un 31% más de delitos relacionados con las drogas.

El líder de la asociación policial no aceptó que el aumento de denuncias se deba a una mayor conciencia social. “Decir que hay más violaciones porque ahora se denuncian más es una tontería”, aseguró, causando revuelo en la sala. Inmediatamente después, desafió a los diputados a comparar sus datos con los que la Fiscalía mostrará el lunes. “Si la fiscal dice que mentimos, presentaremos una denuncia”, anunció.

Además, Vázquez conectó el alza de la criminalidad con la inmigración sin papeles. “Allá donde la inmigración se ha ido de madre y se ha mantenido así, la delincuencia grave ha crecido. Ocurrió en Francia y Suecia. ¿Creían que aquí no iba a pasar? ”, soltó ante la asamblea. Durante su discurso, mencionó informes de Frontex y de la Policía Nacional que, a su entender, avisan de un posible peligro de entrada de yihadistas por las rutas migratorias.

Vázquez no se quedó en las cifras y dio ejemplos claros, como el distrito de Rodeo Alto, en La Laguna, donde, según dijo, “los ancianos no salen de noche por temor”. Según él, la inmigración irregular “afecta de lleno a los barrios” y mandar migrantes a la Península “solo mueve el problema de sitio”. Con un tono más duro, llegó a poner en duda el rol de las ONG y sugirió “copiar a Australia con su política no way para evitar las muertes en el mar”.

Casi al final de su intervención, Vázquez se puso más intenso. “Nuestros hijos no están seguros en nuestros barrios. ¿Quién defiende los derechos de estas niñas? En Francia violan a 90 menores al día, no quiero que lleguemos a eso. No me vale con estar mejor que Francia”, avisó justo antes de que la presidenta volviera a intervenir para tranquilizar los ánimos.

La portavoz suplente de Vox, Paula Jover, apoyó a su compañero y aseguró que “el sistema de seguridad canario está desfasado”. Abogó por un nuevo modelo que ponga en sintonía a los diversos cuerpos policiales y denunció que “la inseguridad también ha alcanzado a los agentes, que requieren cámaras en el cuerpo y táser para protegerse”.

Las respuestas no tardaron en llegar. Desde Nueva Canarias-bc, Carmen Hernández opinó que “no existe ni un solo dato que vincule la inmigración con más delitos en las islas” y criticó que Vox “fomente un discurso electoralista para sumar votantes”. A su parecer, “en Canarias vivimos tranquilos y la inmigración no representa un problema”.

Por otro lado, Luz Reverón (PP) hizo hincapié en que España se fundamenta en los principios de libertad, justicia e igualdad, a la vez que consideró positivo que el portavoz de Vox haya tenido la oportunidad de hablar ante la comisión. De todas formas, indicó que su equipo preferirá esperar a oír a la fiscal antes de decidir cuál será su postura. En una línea similar, Jonathan de Felipe (Coalición Canaria) resaltó que la información contenida en el informe anual de la Fiscalía “se aleja enormemente” de lo que expuso Vázquez.

La socialista Nayra Alemán puso fin a la conversación pidiendo cautela. “No debemos improvisar, sino seguir un guion”, manifestó, aludiendo a la importancia de basarse en la información oficial. “Discutamos cuando contemos con estadísticas precisas sobre la mesa”.