Sánchez se reúne este lunes en Lanzarote con Clavijo para abordar inmigración, agenda canaria y presupuestos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá este lunes en el Cabildo de Lanzarote con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro que se prevé clave para analizar la situación migratoria, la agenda específica de las Islas y los asuntos presupuestarios pendientes. La reunión, programada para las 16:30 horas, contará también con la asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Según ha detallado Clavijo, entre los temas centrales de la reunión estarán el transporte gratuito interinsular, la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica y la implementación de compromisos previos del Ejecutivo central, algunos de los cuales, ha señalado, aún no se han materializado. "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos salgan acciones concretas que se puedan cristalizar en los próximos meses", afirmó el presidente regional.

El líder canario reconoció que esta legislatura ha sido “difícil”, pero se mostró optimista respecto a que la reunión permita avanzar en cuestiones estratégicas para el archipiélago. Además, Clavijo puso especial énfasis en la importancia del sector primario ante posibles recortes de la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Unión Europea, advirtiendo que la reducción de fondos podría poner en riesgo la producción agrícola y la biodiversidad en Canarias.

La agenda migratoria también ocupará un lugar destacado en la reunión, en un contexto en el que las islas han registrado un incremento en la llegada de migrantes en los últimos meses. La coordinación entre el Gobierno central y el regional se considera crucial para garantizar la gestión eficiente de los recursos y servicios destinados a atender a los llegados por mar.

Se espera que la reunión entre Sánchez y Clavijo, aprovechando la estancia veraniega del presidente del Gobierno en Lanzarote, sea “interesante e intensa”, según palabras del propio Clavijo, y que marque un punto de inflexión en la ejecución de compromisos pendientes, con efectos visibles en los próximos meses.