Seis perros aparecen muertos y envueltos en plástico en Gran Canaria

Los cuerpos sin vida de seis perros fueron localizados este jueves, alrededor de las 14:10 horas, en el interior de un contenedor de residuos ubicado en la carretera GC-80, a la altura de El Palmitar, en el municipio grancanario de Telde.

Una llamada alertó a la Policía Local sobre la presencia de varios animales muertos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes percibieron un fuerte olor procedente del contenedor. Al inspeccionarlo, descubrieron que los cuerpos estaban envueltos en bolsas de plástico.

Ante la situación, se activó un dispositivo que contó con la presencia de la veterinaria responsable del albergue municipal, quien, junto con los agentes, realizó una primera inspección de los animales. Los cuerpos fueron extraídos para proceder a su análisis preliminar y toma de muestras que podrían ayudar a identificar tanto a los perros como a sus posibles propietarios.

Según fuentes municipales, los animales presentaban heridas visibles y llevaban muertos más de 24 horas. Todos eran ejemplares de razas consideradas potencialmente peligrosas y pesaban entre 20 y 25 kilos.

El hallazgo ha provocado preocupación entre los vecinos de la zona, no solo por el impacto visual y emocional, sino también por el riesgo sanitario derivado del avanzado estado de descomposición debido a las altas temperaturas.

Tras la intervención, la Policía Local, junto con la Concejalía de Protección y Bienestar Animal y la patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de San Mateo, ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y tratar de dar con los responsables de lo que han calificado como una “auténtica masacre”.