Tenerife quiere La Vuelta el próximo año, pero solo si cumplen estas condiciones

Tenerife quiere La Vuelta, pero no a cualquier precio. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso (PP), confirmó que la corporación insular sigue interesada en acoger etapas -incluso el final- de la ronda el próximo año y que ya trabaja para que, si llega, lo haga “con todas las garantías” de seguridad, organización y logística.

Afonso detalló que el Cabildo mantendrá reuniones con Unipublic y con la Federación Española de Ciclismo para evaluar el escenario y asegurar que la celebración proyecte “una imagen acorde con los valores del deporte” vinculada a la isla. “Seguimos interesados por su extraordinaria dimensión deportiva y su importante capacidad promocional; además, lo merecen los deportistas y la afición”, subrayó.

Sin instrumentalización política

El responsable insular marcó distancia con debates ajenos al plano deportivo y recordó que el objetivo es un posicionamiento de referencia en la organización de grandes pruebas, “no de otras circunstancias ni condicionantes, menos aún de la instrumentalización política”. Sus declaraciones llegan después de que el Cabildo de Gran Canaria anunciara que no acogerá la prueba si compite un equipo israelí.

La corporación tinerfeña seguirá “las circunstancias” de la planificación y, en función de su evolución, cerrará un dispositivo que blinde la seguridad, el operativo y la logística. La puerta queda abierta. Si La Vuelta llega a Tenerife, lo hará bajo un marco que preserva el desarrollo deportivo y la reputación de la isla.