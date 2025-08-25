Tragedia en Lanzarote: un joven de 30 años muere ahogado en Los Charcones

Un hombre de 30 años falleció este domingo por la tarde después de ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria con signos de ahogamiento en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza, al suroeste de Lanzarote.

A las 17.33 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada alertando del suceso y activó de inmediato los recursos de emergencia.

Mientras llegaban los equipos sanitarios, las personas presentes iniciaron maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con la reanimación en su fase avanzada, pero, pese a los esfuerzos, solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se encargaron de las diligencias y de recabar información sobre las circunstancias del suceso.