El turrón más grande del planeta estará en este pueblo español: promete romper todos los récords

Santiago del Teide (Tenerife) se prepara para hacer historia el próximo 13 de diciembre con la elaboración del que podría convertirse en el turrón más largo del mundo. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, reunirá a cocineros, pasteleros, vecinos y visitantes en una jornada que promete convertirse en un hito gastronómico y turístico para el municipio.

El reto consiste en elaborar un turrón de 1.100 metros de longitud utilizando productos locales como la miel y la almendra, dos ingredientes emblemáticos de la repostería tradicional canaria. El obrador al aire libre contará con un amplio dispositivo logístico, mesas modulares y un equipo técnico encargado de supervisar la seguridad alimentaria y la manipulación del producto. El objetivo no se limita a batir un récord, sino también a impulsar la economía local y a posicionar a Santiago del Teide como destino gastronómico de referencia.

La antesala de este acontecimiento tuvo lugar la semana pasada en la Real Casa de Correos de Madrid, donde se presentó una muestra de 60 metros como anticipo de lo que se espera conseguir en diciembre. Aquella demostración sirvió para mostrar la colaboración entre Canarias y la capital de España en materia gastronómica, reforzando los lazos entre ambas regiones y despertando el interés de medios nacionales por una propuesta tan singular.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, destacó que el proyecto representa "una celebración del talento, de la colaboración entre instituciones, chefs y productores, y sobre todo, un homenaje a nuestros vecinos". Según explicó, la iniciativa busca proyectar al municipio como un referente de calidad, sostenibilidad y sabor, apostando por un modelo que une tradición y futuro a través del producto local.

La marca que se pretende alcanzar superaría el récord actual de 1.004 metros, establecido en Mazzarino (Italia) en 2019. Para lograr la validación oficial del Guinness World Records, el proceso deberá cumplir con estrictos criterios de medición y documentación, por lo que se contará con supervisores acreditados que certifiquen la longitud final del dulce. Si se consigue, Santiago del Teide pasaría a ocupar un lugar destacado en el panorama mundial de la repostería.