Uno de cada cinco que busca piso en Canarias ya viene de fuera: ¿qué países mandan?

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se afianzan como destinos de referencia para quienes buscan alquilar vivienda desde fuera de España. Entre enero y marzo de este año, el 21,9% de las visitas a anuncios de alquiler en la provincia tinerfeña y el 19,2% en la grancanaria procedieron del extranjero, de acuerdo con el último estudio de Idealista. Alemania lidera la demanda en ambas provincias y desbanca a Reino Unido como principal origen de las búsquedas.

Quien mira a Canarias y desde dónde

En Santa Cruz de Tenerife, los alemanes concentran el 23% del interés, por delante de italianos (19%) y británicos (8%). En Las Palmas, el patrón se repite con alemanes (25%), italianos (18%) y británicos (7%) como principales países de origen.

El portal inmobiliario sitúa a Canarias junto a otras provincias costeras muy expuestas al turismo internacional —Baleares, Alicante o Málaga— donde el peso de la demanda foránea es “destacado”. Además de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia), aparecen flujos desde Estados Unidos, Argentina, Marruecos o Colombia.

Contexto nacional

Baleares (29,1%), Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%) encabezan el ranking de provincias con mayor proporción de visitas desde el extranjero a viviendas en alquiler. En el conjunto del mapa costero, Idealista detecta fuerte tracción internacional. Otras provincias con más del 15% de demanda foránea incluyen Las Palmas, Girona y Almería.

Entre los grandes mercados urbanos, la mayor cuota de visitas externas se registró en Valencia (17%), seguida de Barcelona (15,3%), Madrid (9,1%) y Sevilla (8,1%). En Valencia sobresalen Estados Unidos (≈13–14%), junto a alemanes (9%) y franceses (8%); en Barcelona, italianos (9%); y en Madrid y Sevilla, búsquedas destacadas desde Francia e Italia.