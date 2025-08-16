¿Vacaciones en Canarias? No te pierdas estos beach club para disfrutar el verano como nunca

Las olas rompen suavemente, la música suena de fondo, el sol acaricia la piel y un mojito frío descansa en la mano. No es un sueño, es el verano en un beach club canario. Y es que, cuando el calor aprieta, pocos planes hay más apetecibles que pasar el día entre camas balinesas, buena gastronomía y chapuzones con vistas al Atlántico. Canarias, con su clima que es la envidia de medio mundo y su espíritu festivo, lo sabe bien, y por eso presume de algunos de los mejores beach clubs del país. Aquí te contamos cinco paradas obligatorias para sacarle todo el jugo al verano.

Le Club, elegancia y energía en Playa de Fañabé

Este icónico beach club tinerfeño ha soplado recientemente sus primeras diez velas, y no es para menos: Le Club lleva una década siendo sinónimo de estilo, confort y diversión a orillas del mar. Ubicado en Playa de Fañabé, ofrece camas balinesas perfectas para tomar el sol como si no hubiera un mañana, cócteles creativos, una carta de picoteo gourmet, DJ sets y, para los más activos, deportes acuáticos. ¡Una experiencia que combina relax y ritmo a partes iguales!

Le club Le Clue

Monkey Beach Club, el cielo tiene vistas a La Gomera

Situado justo encima de la popular Playa de Troya, Monkey Beach Club es todo un clásico que, tras una reforma reciente, ha renacido como uno de los espacios más sofisticados y deseados del archipiélago. ¿Lo mejor? Su rincón “Cielo de Monkey Beach”, una terraza elevada desde donde los atardeceres son increíbles. Y si te entra hambre, no te pierdas su arrocería “Bésame Mucho”, ni sus cócteles de autor en el Kong Bar. Aquí se viene a disfrutar… ¡y a quedarse hasta que se apague el sol!

Monkey Beach Club Mi guide tenerife

OA Beach Club, lujo frente al océano

Si buscas una experiencia más exclusiva, OA Beach Club, dentro del hotel Europe Villa Cortés en Playa de Las Américas, te espera con los brazos abiertos y las copas llenas. Este espacio combina el lujo sereno con una atmósfera vibrante: desde platos refinados hasta bebidas pensadas para saborearse lentamente mientras el Atlántico pinta el horizonte. Ideal para una velada romántica o un día de desconexión premium.

OA Beach Club Tripadvisor

Roca Blanca Beach Club, joya en Los Cristianos

El más joven de la lista pero ya está dando mucho que hablar. Roca Blanca Beach Club ha aterrizado en Los Cristianos con una propuesta tan fresca como su piscina infinita. Columpios de madera, asientos colgantes y una decoración chill out acompañan sesiones de música en vivo, performances y eventos que convierten cualquier tarde en una fiesta.

Roca Blanca Beach Club Roca Blanca Beach Club

Papagayo Beach Club, donde cada noche es una celebración

Otro habitual en la lista de los favoritos es Papagayo Beach Club, también en Playa de Troya. Su ambiente tropical, sus puestas de sol de infarto y sus eventos semanales con música en directo hacen que la fiesta no tenga horario. La carta gastronómica, de aire gourmet, es otro de sus fuertes: ideal para quienes no se conforman con solo picar. Aquí se viene a disfrutar de principio a fin, y repetir siempre es una buena decisión.