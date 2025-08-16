“Vergüenza ajena”: turistas británicos desatan el caos en un hotel de Lanzarote con una guerra diaria por las tumbonas

Lo que comenzó como una rutina vacacional se ha convertido en un fenómeno social que pone en jaque la convivencia en los complejos turísticos. La llamada “guerra de tumbonas”, protagonizada principalmente por turistas extranjeros en destinos como Tenerife y Lanzarote, ha captado la atención mediática por sus escenas insólitas y la tensión que genera entre visitantes.

Durante las primeras horas del día, decenas de turistas se congregan alrededor de las piscinas en una carrera silenciosa por asegurar las mejores ubicaciones. La estrategia más común consiste en colocar toallas sobre las tumbonas como señal de ocupación, en una práctica que ha sido comparada con maniobras militares por su precisión y determinación.

Un vídeo viral publicado por Rachael, una turista británica, documenta esta dinámica en un hotel de Lanzarote. Las imágenes, que acumulan más de 223.000 visualizaciones, muestran a los huéspedes corriendo al amanecer para “conquistar” su espacio junto al agua. La escena, entre cómica y preocupante, ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales.

Los usuarios califican el comportamiento como “vergonzoso” y denuncian la falta de civismo entre los veraneantes. Algunos proponen medidas drásticas para frenar el fenómeno, mientras otros lo abordan con ironía, señalando que la experiencia turística se ha convertido en una competición absurda.

Aunque el conflicto se ha visibilizado en Canarias, no es exclusivo de la región. Se trata de un síntoma recurrente en destinos turísticos masificados, donde la infraestructura disponible no siempre responde a la alta demanda estacional. Ante esta situación, varios hoteles han comenzado a implementar normativas internas para regular el uso de tumbonas y evitar disputas entre clientes.