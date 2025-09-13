Agustín Ibañez, exdelegado del Gobierno de Cantabria, muerto a los 72 años tras un accidente de moto

El delegado del Gobierno en Cantabria entre 2004 y 2011, Agustín Ibañez, ha fallecido este viernes a los 72 años tras salirse de la vía con la motocicleta en la que viajaba. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno de España en Cantabria, el accidente ocurrió pasadas las 20:00 horas en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo. Hasta el lugar se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil y una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Se desconoce si Ibañez pudo sufrir una indisposición antes del accidente y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La noticia ha cogido por sorpresa a la comunidad cántabra, especialmente por el dramático contexto familiar: tan solo seis días antes había muerto su esposa, también de 72 años.

El actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha lamentado públicamente el fallecimiento de Agustín Ibañez, recordando que era una persona "sensata, con sentido de Estado y responsabilidad". Casares ha destacado su labor al frente de la delegación durante siete años y ha trasladado su pésame a la familia y amigos del exdelegado, que ha sido despedido con profundo pesar por parte del equipo institucional y de quienes compartieron con él responsabilidades de gobierno.