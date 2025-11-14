Cincuenta y tres incendios forestales registrados en Cantabria en los 14 días de noviembre

Cincuenta y tres incendios forestales se han registrado en Cantabria en los catorce días que han trascurrido del mes de noviembre, de los que cuatro están activos, uno de ellos en Pendes (Cillorigo de Liébana), donde ayer el fuego quemó algunos de los castaños milenarios que hay en ese pueblo.

Los otros tres incendios activos se localizan en Jerrizuela, en Los Corrales de Buelna, en Garabandal, en Rionansa, y en la cantera de Las Caldas, también en Los Corrales de Buelna, según ha dicho el director general de Biodiversidad del Gobierno cántabro, Ángel Serdio, quien ha matizado que, a pesar de haber estado la comunidad en alerta amarilla (riesgo) por fuertes rachas de viento, la pasada noche ha trascurrido con "menos complicación" en cuanto a nuevos incendios.

Serdio ha explicado, en declaraciones a la cadena SER en Cantabria recogidas por EFE, que el fuego que más preocupa es el de la cantera de Las Caldas, porque el incendio ha virado hacia el municipio de Torrelavega y en esa zona hay un bosque de eucaliptos.

El viento sigue en Cantabria soplando de sur-suroeste, con lo que se espera que la situación siga complicada y se prolongue hasta la madrugada del domingo al lunes, por lo que el Gobierno de Cantabria mantendrá el nivel 2 de riesgo por incendios forestales.

El director general de Biodiversidad ha recordado que todo el operativo de Montes está trabajando en la extinción de los fuegos, la mayoría provocados, por lo que Serdio ha hablado de "desalmados" que están quemando el monte de Cantabria.

En las últimas 24 horas se han provocado ocho incendios forestales, que no son muchos, según Serdio, si se tiene en cuenta que se han producido rachas de viento esta madrugada que han superado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la región.

Sin embargo, ha reconocido que es "preocupante" la cifra de 53 incendios forestales registrados en los 14 días que han trascurrido del mes de noviembre, aunque ha señalado que el viento sur "siempre incentiva la acción de estos incendiarios".