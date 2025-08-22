Escándalo en Santander: detenido por grabar con su móvil a mujeres mientras se duchaban en un gimnasio

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de instalar un dispositivo oculto en las duchas de un gimnasio local con el objetivo de grabar a mujeres sin su consentimiento. El caso se inició el pasado 3 de agosto, cuando una usuaria del centro deportivo descubrió un teléfono móvil estratégicamente colocado en un hueco del techo, apuntando directamente hacia la zona de duchas.

La víctima alertó de inmediato a las autoridades, aportando detalles clave que permitieron iniciar una investigación. Los agentes identificaron a los presentes en el momento del hallazgo y detectaron actitudes sospechosas en uno de los usuarios.

Tras una investigación minuciosa, en la que participaron especialistas en delitos tecnológicos, se logró identificar al presunto autor. El 13 de agosto, y con autorización judicial, se efectuó un registro en su domicilio, donde fue detenido. En el operativo se incautaron varios objetos personales, entre ellos el teléfono móvil utilizado como herramienta de espionaje.

Durante el registro, los agentes hallaron numerosas imágenes de mujeres tomadas sin su conocimiento en distintas zonas del gimnasio, lo que evidenció un patrón reiterado de invasión a la intimidad. El detenido fue acusado de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su libertad provisional, acompañada de una orden de alejamiento del gimnasio y de sus instalaciones.