Hasta 16 medios aéreos trabajan en la extinción del incendio de Almorox, que ya ha quemado unas 350 hectáreas

El incendio forestal declarado en la localidad toledana de Almorox continúa activo y en nivel operativo 1, una situación que implica riesgo para bienes de naturaleza no forestal y que fue activada en la madrugada del viernes. Las labores de extinción se desarrollan con intensidad desde la tarde del jueves, cuando se detectó el fuego alrededor de las 14.25 horas, tras el aviso de un particular.

Hasta el momento, el incendio ha afectado a unas 350 hectáreas de terreno y se combate con un importante despliegue de medios. Según ha informado la directora técnica de extinción y responsable del Centro Operativo Provincial (COP) de Toledo, María García Gallardo, y ha recogido Europa Press, actualmente trabajan en la zona 16 medios aéreos, junto con más de 25 medios terrestres, a los que se suman 178 efectivos, según los últimos datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Como medida de seguridad, el incendio ha provocado el corte de tres carreteras clave en la zona debido al humo denso que afecta la visibilidad y la seguridad vial. Las vías M-544, TO-1455 y TO-1560 permanecen cerradas al tráfico con el objetivo de evitar riesgos para los conductores y facilitar el acceso a los servicios de emergencia.

García Gallardo ha explicado que, pese a las dificultades iniciales provocadas por el viento y la complicada orografía del terreno, la evolución del incendio es positiva, pero aún así continúan"trabajando intensamente" con coordinación entre todos los efectivos implicados.

Por el momento, se han descartado nuevos desalojos, tras la evacuación preventiva de un refugio de animales y un establecimiento turístico, que finalmente no se vieron en peligro. Las autoridades han recalcado que estas evacuaciones se hicieron como medida de precaución y que en ningún momento hubo un riesgo directo.

La colaboración en la extinción del incendio cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, así como la coordinación conjunta con el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Almorox y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Mientras se mantienen las labores de control y extinción, las autoridades consideran imprescindible que la población extreme las precauciones ante este incendio, considerado "grave". Además, es conveniente que permanezca atenta a los canales que puedan actualizar su estado y evolución como ayuntamientos o Infocam.