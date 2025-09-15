Hasta 38 grados en pleno septiembre: el calor regresa con fuerza a Castilla-La Mancha a partir de este día

Castilla-La Mancha vivirá una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el aumento progresivo de las temperaturas, que alcanzarán los 38 grados el jueves en provincias como Toledo, en un anticipo del ambiente plenamente veraniego, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde este lunes, 15 de septiembre, el cielo se muestra en general poco nuboso o despejado, aunque no faltan algunos bancos de niebla matinales en el tercio oriental, especialmente en zonas de montaña de Cuenca y Albacete. Durante las tardes, la nubosidad de evolución puede aparecer de forma puntual, con la posibilidad -aunque baja- de alguna tormenta aislada en áreas como las sierras de Alcaraz y Segura.

Sin embargo, el protagonista absoluto será el calor, que irá ganando terreno día tras día. Las temperaturas máximas ya se sitúan este lunes en 35 grados en Toledo y Ciudad Real, 33 en Albacete y Guadalajara, y 32 en Cuenca. Por su parte, las mínimas registrarán valores de 18 en Cuenca y Albacete, 17 en Ciudad Real y Toledo, y 16 en Guadalajara.

De cara a este martes, 16 de septiembre, los cielos se mantendrán poco nuboso; aunque se espera algún intervalo de nubosidad baja de madrugada en el tercio oriental, que darán brumas y algún banco de niebla en zonas de montaña.

El ascenso será más notable en la mitad sur, con 36 grados en Toledo y Ciudad Real, y valores entre 32 y 34 grados en el resto de provincias. Las mínimas también experimentarán una ligera subida, especialmente en zonas montañosas, con noches cada vez más templadas.

La jornada de este miércoles, 17 de septiembre, marcará un nuevo umbral en esta tendencia cálida, con un ambiente plenamente veraniego en gran parte de la región. Toledo alcanzará los 37 grados, Ciudad Real llegará a 36, y Albacete y Guadalajara superarán los 35. Aunque el cielo se mantendrá despejado en general, se esperan algunas brumas al amanecer en zonas del este.

Hasta 38 grados

Esta dinámica continuará este jueves, 18 de septiembre, con cielos poco nubosos durante la mañana y algunas nubes altas por la tarde, que podrían dejar tormentas puntuales en zonas de montaña de Ciudad Real. El viento soplará flojo y de dirección variable durante toda la semana, sin apenas influir en la sensación térmica, que será cada vez más calurosa.

Aun así, el calor no dará tregua: se prevén 38 grados de máxima en Toledo y Ciudad Real, 36 en Guadalajara y máximas por encima de los 34 en el resto de la comunidad. Las mínimas se situarán en 19 grados en Toledo y Ciudad Real, 18 en Albacete, 17 en Guadalajara y 15 en Cuenca.

De esta forma, Castilla-La Mancha encara una semana de calor progresivo, cielos despejados y un ambiente plenamente estival, donde el mercurio rozará -y en algunos puntos superará- los 37 grados, especialmente a partir del miércoles.