Accidente laboral mortal en Albacete: un trabajador de 55 años muere tras quedar atrapado por una máquina

Un trabajador de 55 años ha perdido la vida este martes en un accidente laboral ocurrido en una empresa dedicada a la fabricación de hierros y acero, ubicada en la calle Suecia, dentro del polígono industrial Romica de Albacete.

Según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar alrededor de las 12.53 horas, cuando la víctima ha quedado atrapada en una máquina de la empresa.

Tras lo ocurrido, se ha movilizado inmediatamente a la Guardia Civil y a una unidad de UVI para atender la emergencia.

Aunque el trabajador ha sido liberado rápidamente por sus compañeros, lamentablemente ha fallecido en el lugar debido a la gravedad del accidente.