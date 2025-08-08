Accidente mortal en una carretera de Toledo: fallece un camionero de 42 años

Un hombre de 42 años ha perdido la vida este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Segurilla, en la provincia de Toledo.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 11.02 horas en el camino de Cervera, cuando el camión cisterna que conducía sufrió una salida de vía.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, hasta el lugar del accidente se han desplazado rápidamente un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado, pero los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor, que ha fallecido en el acto.

El camión siniestrado transportaba gasoil, aunque afortunadamente no se han registrado fugas ni vertidos del combustible, lo que ha evitado un mayor riesgo medioambiental o de explosión en la zona.

Además de los sanitarios, en el operativo de emergencia también han intervenido efectivos del parque de bomberos de Talavera de la Reina y agentes de la Guardia Civil.