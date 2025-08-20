Acotado un incendio en el polígono de Yeles (Toledo) que obligó a cortar el AVE durante horas

El incendio declarado este martes en una nave de reciclaje de plásticos del polígono industrial La Torrecilla Chica, en Yeles (Toledo), se encuentra ya acotado, aunque las labores de extinción continúan activas para sofocar por completo los focos restantes. Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que coordina el operativo desplegado en la zona.

El fuego, que comenzó poco después de las 18.00 horas, se extendió rápidamente y ha afectado a un total de tres naves dentro del complejo industrial. Afortunadamente, no se han registrado daños personales, ya que los trabajadores pudieron abandonar el lugar sin necesidad de asistencia médica.

A causa del incendio, la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida durante más de tres horas como medida preventiva, lo que obligó a detener 12 trenes en distintos tramos del recorrido y a cancelar otros siete servicios. El incidente también interrumpió algunas conexiones con Castilla-La Mancha.

El tráfico ferroviario fue restablecido alrededor de las 22.00 horas, tras la revisión de las infraestructuras afectadas.

El dispositivo movilizado ha contado con bomberos de Illescas, Orgaz y Villarrubia de Santiago, junto a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y personal del Centro Operativo Regional de lucha contra incendios forestales, que siguen trabajando sobre el terreno para garantizar la completa extinción del fuego.