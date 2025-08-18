Adiós a la ola de calor: Castilla-La Mancha se prepara para un respiro tras más de quince días de temperaturas asfixiantes

Tras dos semanas marcadas por temperaturas sofocantes, Castilla-La Mancha comienza a despedirse de la segunda ola de calor del verano. La llegada de aires más frescos procedentes del Atlántico favorecerá un alivio térmico progresivo durante la semana, con un descenso notable de las temperaturas a partir del martes, especialmente evidente el miércoles, cuando el termómetro caerá hasta cinco grados en algunas zonas.

Aún así, la comunidad autónoma inicia la semana bajo la influencia de un episodio meteorológico adverso que se dejará sentir con fuerza en toda la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas para este lunes, 18 de agosto, en toda la región, y nivel naranja en la provincia de Albacete, donde además del calor se esperan tormentas localmente intensas.

Durante la jornada de este lunes, 18 de agosto, los cielos se mantendrán poco nubosos al amanecer, aumentando rápidamente a intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución en las horas centrales del día. Esta situación podría derivar en chubascos dispersos o tormentas ocasionales, especialmente en el Sistema Central, el Sistema Ibérico y las sierras de Albacete. En el resto de la mitad oriental, podrían producirse tormentas secas, es decir, con aparato eléctrico pero sin apenas precipitación.

Las temperaturas se mantendrán muy elevadas. Se esperan máximas de hasta 40 °C en el sureste de Albacete, 39 en Ciudad Real, 38 en Toledo y 37 en el resto de provincias. Las mínimas no bajarán de los 20 °C en la mayor parte del territorio, salvo en zonas de montaña. En cuanto al viento, será flojo y variable por la mañana, pero tenderá a componente suroeste con carácter moderado por la tarde, y no se descartan rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Descienden las temperaturas, pero persiste el aviso en Albacete

Para este martes, 19 de agosto, la Aemet mantiene el nivel amarillo por temperaturas máximas elevadas en Albacete, especialmente en su franja oriental. El tiempo continuará siendo variable, con intervalos de nubes medias y altas, y desarrollo de nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas, donde podrían registrarse chubascos o tormentas aisladas durante la tarde, sobre todo en el extremo este.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, aunque seguirán siendo elevadas: se esperan hasta 36 °C en el este de Albacete, 34 en Toledo y 33 en el resto de provincias. Las mínimas oscilarán entre los 19 grados en Ciudad Real y los 23 en Albacete, mientras que el viento continuará con componente suroeste, siendo flojo a moderado en general, con rachas más intensas en áreas afectadas por tormentas.