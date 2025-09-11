Aemet avisa de lo que llega: vuelven las temperaturas de verano y estás serán las zonas donde hará mas calor en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha afronta varios días de cielos despejados y calor creciente, con temperaturas máximas que irán en ascenso hasta rozar los 36 grados en algunas zonas al inicio de la próxima semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estabilidad atmosférica dominará los cielos de la región, aunque con algunas brumas y bancos de niebla en puntos concretos.

Este jueves, 11 de septiembre, se espera una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el suroeste a primeras horas. Podrían formarse brumas y bancos de niebla en el oeste y en zonas elevadas del nordeste.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, sobre todo en el sur. Las máximas también aumentarán, alcanzando los 32ºC en Toledo, 30ºC en Albacete, y 29ºC en Guadalajara y Cuenca, mientras que Ciudad Real quedará más fresca, con 21ºC. Las mínimas oscilarán entre los 13ºC de Cuenca y los 16ºC del resto de provincias.

Para este viernes, 12 de septiembre. se mantendrá el ambiente estable, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas. Brumas y nieblas podrán reaparecer al principio y final del día en zonas de La Mancha de Albacete y Cuenca.

Las temperaturas, por su parte, seguirán subiendo, especialmente en el este y sur. Las máximas serán de 34ºC en Ciudad Real, 33ºC en Toledo, y 31ºC en Albacete y Cuenca. Las mínimas se mantendrán sin cambios, con 17ºC en Toledo y Ciudad Real, y 14ºC en Cuenca.

Fin de semana

Durante este sábado, 13 de septiembre, el cielo estará cubierto de nubosidad alta, aunque sin precipitaciones. Se esperan bancos de niebla al amanecer en puntos como la Serranía de Cuenca, Hellín o Almansa.

Las temperaturas que se registrarán este día seguirán subiendo de forma ligera, salvo en el extremo sureste, donde podrían bajar. Las máximas rondarán los 33ºC en Toledo, Ciudad Real y Albacete, y los 30/31ºC en Guadalajara y Cuenca, respectivamente. Las mínimas oscilarán entre 14 y 18ºC.

La jornada de este domingo, 14 de septiembre, será similar, con cielos poco nubosos y algo de nubosidad baja al inicio y final del día en el sureste, donde podrían repetirse brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas durante este día experimentarán ligeros cambios, con tendencia a subir en el suroeste y a bajar en el sureste. Las máximas se mantendrán en torno a los 33ºC en Toledo y Ciudad Real, y en 31ºC en el resto del territorio castellanomanchego.

De cara al próximo lunes, 15 de septiembre, el calor alcanzará su pico, con temperaturas que podrían llegar a 36ºC en Toledo, 35ºC en Ciudad Real y 33ºC en Albacete y Guadalajara. Las mínimas también subirán, quedando entre los 16 y 18ºC.