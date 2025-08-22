Agreden a un hombre de 53 años tras una pelea en un comercio de El Casar de Escalona

Un hombre de 53 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca durante un altercado en una tienda de alimentación en El Casar de Escalona, en la provincia de Toledo.

El incidente ocurrió en la noche del jueves, alrededor de las 21.53 horas, en un local de alimentación situado en la calle Los Morales, lugar en el que la víctima mantuvo una discusión con otro individuo, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

El herido recibió atención médica en el lugar por parte de un facultativo de urgencias y, posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina. En la intervención participaron también agentes de la Guardia Civil.