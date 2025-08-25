Agua Marina Espínola y Adrián Benito conquistan la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader 2025

La IVuelta a Castilla-La Mancha Leader 2025 ha vivido un emocionante cierre este domingo en Molina de Aragón, donde tanto el pelotón femenino como el masculino pusieron el broche a una semana de ciclismo exigente, competitivo y lleno de momentos para el recuerdo. La edición ha destacado no solo por el alto nivel deportivo, sino también por su impacto en el territorio, al recorrer enclaves naturales y rurales clave del centro peninsular.

En la categoría femenina, la ciclista paraguaya Agua Marina Espínola (Farto Kiroot) se convirtió en la primera ganadora absoluta de la Vuelta femenina, tras firmar una espectacular victoria en la etapa final. Su ataque en solitario en la sierra del Alto Tajo le permitió cruzar la meta en Molina de Aragón con más de un minuto de ventaja, arrebatando el maillot rojo carmesí a la anterior líder, Cassia Boglio. Espínola también se llevó el maillot verde de los puntos, completando así una actuación sobresaliente en la jornada decisiva.

Por su parte, el extremeño Adrián Benito (Extremadura Pebetero) dio la sorpresa en la última etapa masculina, disputada sobre el mismo escenario. Benito logró arrebatar el liderato general al sanclementino Miguel Moya (High Level Gsport), quien había conservado el primer puesto hasta ese momento. Con esta victoria, Benito se proclama vencedor absoluto de la ronda masculina.

Triunfos de etapa y maillots destacados

En el lado masculino, el gran protagonista ha sido el campeón de España élite, José María Martín (Extremadura Pebetero), que se impuso en la última etapa y ya había ganado también en Campo de Criptana. Martín no solo brilló por su doble triunfo parcial, sino que se alzó con el maillot verde de la regularidad. Su compañero de equipo, Adrián Benito, firmó una actuación inteligente que permitió al conjunto extremeño llevarse la clasificación general y consolidarse como el equipo más sólido de la Vuelta.

Otros protagonistas en la categoría masculina fueron el argentino Bernardo Cambareri (Lasal Cocinas), vencedor en la etapa de Uclés y portador del maillot de la montaña, y Albert Roca (Team MP Group), ganador de la clasificación de metas volantes. El reconocimiento al mejor ciclista castellano-manchego recayó en Miguel Moya, quien hasta la etapa final lideró con solidez.

En en lado femenino, la italiana Alessia Missiaggia (Farto) dominó en la montaña, mientras que Beatriz Roxo (Cantabria Río Miera) se llevó los maillots de mejor sub-23 y de las metas volantes. La mejor ciclista local fue Silvia Gómez (Pafgio-Dema), que vistió el maillot azul reservado para la representante castellano-manchega más destacada.

La Vuelta a Castilla-La Mancha Leader no solo ha brillado por el nivel deportivo, sino también por su capacidad de integrar el desarrollo rural y la promoción de zonas menos transitadas. Gracias al apoyo de entidades como la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese) y la Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, el evento ha servido como escaparate para localidades como Mariana, Pedro Muñoz, Uclés, Campo de Criptana y la propia Molina de Aragón.