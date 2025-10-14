Aitana llevará su gira mundial a Albacete en 2026: entradas a la venta a partir de este día

Aitana vuelve a los escenarios con nueva música y una gira internacional que la traerá a Albacete el próximo 29 de mayo. La cantante ha anunciado todas las fechas de su nuevo tour, el 'Cuarto Azul World Tour', y entre ellas se encuentra una parada en la ciudad manchega, que se suma así a la lista de destinos elegidos por una de las voces más destacadas del pop español actual.

Después de su paso por grandes festivales como el Lollapalooza de Argentina o el Estéreo Picnic de Bogotá, Aitana arrancará su gira nacional el 9 de mayo en la ciudad almeriense de Roquetas de Mar.

Tras actuar en Murcia el 15 de mayo y en Valencia el 22 de mayo, será el turno de Albacete el día 29, con un espectáculo que promete sorprender tanto por lo visual como por lo emocional. El tour está inspirado en su nuevo trabajo discográfico y la artista ya ha adelantado que será su show más íntimo, cuidado y personal hasta la fecha.

Con canciones como 'Vas a quedarte', 'Los Ángeles', 'Mariposas', 'Formentera' o 'Mon Amour', Aitana ha conquistado al público desde sus inicios. Su evolución artística, su potencia en directo y su cercanía la han convertido en una de las artistas más queridas del panorama musical actual.

La cita en Albacete podría consolidarse como una de las citas musicales más esperadas en la ciudad manchega de cara al próximo año 2026 y será una de las pocas oportunidades de verla en directo en Castilla-La Mancha, antes de continuar la gira por otras ciudades como Sevilla el 5 de junio, Cádiz el 12 de julio, Barcelona el 4 de septiembre, Madrid el 11 de septiembre o Bilbao el 18 de septiembre.

Después del verano, Aitana retomará la gira al otro lado del océano. A partir del mes de octubre, ofrecerá conciertos en Buenos Aires (Argentina) y en varias ciudades de México, como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Ciudad de México.

Fechas para conseguir las entradas

La venta general de entradas comenzará el 23 de octubre, pero habrá una preventa exclusiva para quienes tengan la tarjeta Aitana del Banco Santander, que se abrirá el 20 de octubre a las 10.00 horas.

A partir de las 12.00 horas de ese mismo día, también podrán comprar entradas todos los clientes del banco. La preventa estará activa hasta el 22 de octubre a las 09.49 horas.