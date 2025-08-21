El alcalde de Noblejas mantiene su huelga de hambre: "Cuando no tenga fuerzas para hablar, otros seguirán mi lucha"

El alcalde de la localidad toledana de Noblejas, Agustín Jiménez, continúa firme en la huelga de hambre que inició el pasado lunes para exigir al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el cumplimiento del compromiso adquirido para construir un Instituto de Educación Secundaria en el municipio. A pesar del desgaste físico que supone ya su tercer día sin ingerir alimentos, el regidor asegura tener "fuerza suficiente para seguir luchando" por lo que considera una causa justa.

En un vídeo difundido este miércoles a los medios, Jiménez afirma que su protesta va más allá de una demanda puntual: "Esto no va a parar. Aunque yo abandone cuando ya no tenga fuerza ni para decir una palabra, esta lucha la seguirán otros". El primer edil habla de una "batalla larga" que, según él, ha encendido una llama que se mantendrá viva en Noblejas hasta lograr su objetivo.

El alcalde, quien reconoce que no espera una respuesta favorable por parte del Ejecutivo de Emiliano García-Page, confía en que la presión pública y la movilización ciudadana tendrán un impacto. "Aunque se construya el instituto, los hitos de esta batalla van a quedar para la historia de Noblejas", ha subrayado.

Jiménez también ha lanzado un mensaje directo, acusando al presidente autonómico de haberse convertido en "el enemigo principal" de Noblejas, y ha animado a sus vecinos a votar en blanco en las próximas elecciones como forma de protesta, en referencia a un gesto que atribuye al expresidente Felipe González.

Por último, ha agradecido el apoyo mediático recibido en estos días, destacando que su protesta ha tenido una gran repercusión incluso fuera de España. "Ha llegado hasta Alemania, a través del Zeitung", ha asegurado, visiblemente emocionado.