El alcalde de Noblejas sigue su huelga de hambre y acusa a Page de "castigar" a su pueblo: "No es heroicidad"

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha ofrecido hace unas horas una rueda de prensa en la que ha justificado su decisión de iniciar una huelga de hambre para impulsar la construcción del tan reclamado Instituto de Educación Secundaria en el municipio. Durante su intervención, ha dejado claro que esta medida no responde a un impulso "estrafalario", sino a la "culminación" de un proceso de 18 años en busca de una solución.

Jiménez ha recordado que, en 2007, se planteó por primera vez la necesidad del centro educativo y se aprobó por unanimidad en el pleno municipal. Sin embargo, desde entonces la localidad ha sufrido la "agresión de Emiliano García-Page", a quien achaca un bloqueo sistemático al proyecto.

En este punto, ha dicho que a pesar de que el instituto fue finalmente adelantado por el Ejecutivo que presidió el PP a partir de 2011, el regreso del PSOE en 2015 no supuso ningún avance real.

Según el alcalde, el argumento de que ya existe un instituto en la localidad vecina Ocaña no justifica la falta de inversión en Noblejas, dado que ambos municipios conforman un entramado urbano y social cada vez más integrado.

En tono crítico, Jiménez ha cargado contra la portavoz del Gobierno regional, a quien ha acusado de falsear los hechos y ha descrito lo ocurrido como fruto del sectarismo" político.

Pide votar en blanco

Sobre su huelga de hambre, ha insistido en que no se trata de un acto heroico, sino de una estrategia para "llamar la atención".

Además, ha hecho un llamamiento simbólico a sus conciudadanos. En este punto, ha instado a votar en blanco, aludiendo a la figura de Felipe González y argumentando que, si las administraciones no respetan al pueblo, no merecen su respaldo electoral.

"Si no quieres a tu pueblo, ¿cómo vas a pedir el voto aquí en Noblejas? No se lo merece, así de clarito", ha subrayado momentos antes de finalizar la comparecencia con un gesto informal, repartiendo cajas de magdalenas a los periodistas presentes, con el que ha apuntado que él no las probaría.