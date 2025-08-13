El alcalde de un pueblo de Toledo se declara en huelga de hambre indefinida para que construyan un instituto en su municipio

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha comenzado esta semana una huelga de hambre indefinida como medida de presión para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la localidad, una demanda que arrastra más de 17 años de retrasos, promesas incumplidas y frustración para los vecinos.

La decisión del primer edil, miembro del PSOE, ha generado un fuerte impacto tanto en el municipio como fuera de él. Su equipo de Gobierno al completo, compuesto por seis concejales, ha emitido un comunicado en el que muestra su "apoyo inquebrantable" al regidor y alerta sobre los posibles riesgos para su salud debido a esta medida extrema.

Los concejales destacan la "honda preocupación" que sienten por las secuelas físicas que esta huelga pueda tener en Agustín Jiménez, pero aseguran que comparten su "frustración" y "rabia" ante el abandono institucional sufrido.

En su comunicado, recuerdan que han sido más de 17 años de mentiras y falsas promesas, durante los cuales el Ayuntamiento ha tratado de ofrecer soluciones para sacar adelante el proyecto educativo, sin obtener respuesta efectiva. "Desde Noblejas se han intentado aportar elementos positivos de colaboración para poder sacar adelante un proyecto en el que, hoy por hoy, parece que solo creemos nosotros", han indicado los ediles.

El alcalde, que decidió iniciar la huelga este lunes, no está solo en esta reivindicación, recalcan sus compañeros de gobierno. Entre ellos, figuran responsables de áreas clave como la edil de Educación y Cultura, Ana Belén Porro Crespo; el teniente de alcalde y Concejal de Hacienda, Antonio Luengo; el edil de Deportes, Neftalí Pinozo; la de Juventud y Festejos, María Gema Sánchez-Ruiz; el concejal de Igualdad, Jesús García Hernández, y el titular de Desarrollo Local, Agustín Jesús-Jiménez.

Apoyo vecinal y críticas al desprecio institucional

Además de agradecer el respaldo recibido por vecinos, medios de comunicación y otros ayuntamientos de la región, el equipo de gobierno ha criticado duramente a quienes han "insultado y ridiculizado" la decisión del alcalde.

"Nuestro alcalde no está solo. Su gobierno le acompañará en esta decisión, por y para Noblejas", concluye el comunicado.