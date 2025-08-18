Un alcalde de Toledo inicia una huelga de hambre para exigir a Page un instituto de Secundaria en su pueblo

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha comenzado este lunes una huelga de hambre indefinida como medida de presión para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en el municipio.

El regidor ha iniciado su protesta a las 7.00 horas y ha comunicado que mantendrá el ayuno hasta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dé una respuesta clara y definitiva al problema.

Según ha informado él mismo a los medios, la huelga es consecuencia directa del "desentendimiento" que, a su juicio, el presidente regional Emiliano García-Page ha mostrado hacia su pueblo.

En una carta enviada la semana pasada al jefe del Ejecutivo autonómico, Jiménez expresó su "rabia e indignación" por una situación que se arrastra desde 2011 y que, según asegura, es "imputable" del PP durante los cuatro años del Gobierno de María Dolores de Cospedal, recayendo el resto del tiempo en los sucesivos gobiernos socialistas.

El alcalde denuncia que durante más de una década el Ayuntamiento ha ofrecido colaboración para sacar adelante el proyecto, siempre sin obtener respuesta. "Lo único que hemos recibido es un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona", lamentó.

Jiménez ha asegurado que mantendrá la huelga de hambre mientras su estado físico lo permita, con el objetivo de lograr un compromiso "firme" e "irreversible" por parte del Gobierno regional que desbloquee, de forma definitiva, la creación del centro educativo.