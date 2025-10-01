El alcalde veinteañero de Castilla-La Mancha que hace historia como primer 'Político del Año' español

Kike Collada, el joven alcalde de El Recuenco (Guadalajara), se ha convertido en una figura destacada del panorama político internacional al ser reconocido como uno de los ganadores del premio internacional 'Politician of the Year 2025', otorgado por la comunidad global de jóvenes líderes One Young World.

Este prestigioso galardón, que por primera vez recibe un político español, reconoce a líderes menores de 35 años que están generando un impacto positivo en sus comunidades desde las instituciones públicas.

El caso de Kike Collada es especialmente singular. A sus 28 años, dirige un municipio de menos de 100 habitantes, ejerciendo su cargo de forma no remunerada. Ha impulsado iniciativas contra la despoblación, preside la Mancomunidad del Alto Tajo y es cofundador de la plataforma juvenil RumboRural.

Su enfoque innovador en la comunicación política le ha llevado a convertirse en un fenómeno viral en TikTok, donde explica de forma clara y cercana el día a día de la gestión municipal, acumulando millones de visualizaciones.

El Recuenco, su pequeño municipio en la provincia de Guadalajara, ha pasado a estar en el radar internacional gracias a su capacidad para utilizar las redes sociales como puente entre la política y la ciudadanía joven. Todo ello con el objetivo de ver como su pueblo recupera la ilusión y como laEspaña rural cobra vida con nuevas iniciativas.

Ceremonia en la Cumbre One Young World 2025

El reconocimiento lo sitúa junto a otras figuras emergentes como Huang Jie, diputada en el Parlamento de Taiwán y activista LGBTQ+, y Zaynab Mohamed, primera mujer musulmana en ser senadora en Minnesota (EE. UU.).

El premio fue fallado por un jurado internacional que incluye personalidades como Laura Chinchilla (expresidenta de Costa Rica), Aya Chebbi (exenviada especial de la Unión Africana para la Juventud) y Hasina Safi (exministra de Asuntos de la Mujer en Afganistán).

La ceremonia de entrega se celebrará durante la Cumbre Mundial de One Young World 2025, que tendrá lugar en Múnich (Alemania) del 3 al 6 de noviembre. Este evento reúne cada año a más de 2.000 jóvenes líderes de todo el mundo y ha contado con la participación de figuras como Bill Clinton, Malala Yousafzai, Justin Trudeau o Kofi Annan.