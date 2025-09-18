Almoguera y Montoya sorprenden como modelos para el toledano Félix Ramiro en la Fashion Week

El desfile del diseñador toledano Félix Ramiro se ha convertido en uno de los más comentados este miércoles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que este año celebra su 40 aniversario. Su firma ha vuelto a brillar con fuerza en el calendario de la moda nacional gracias a su nueva colección 'Embrujo', un homenaje a los mosaicos y patios andaluces con una paleta de color vibrante y detalles arquitectónicos.

Pero el gran foco mediático llegó con la aparición en pasarela de dos rostros muy conocidos: José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y José Carlos Montoya, exconcursante de La isla de las tentaciones, que debutaba como modelo de la mano del diseñador toledano.

Almoguera, que ya había desfilado en ediciones anteriores para la firma, lució un elegante conjunto blanco con estampado inspirado en azulejos andaluces, combinado con mocasines granates de charol. Por su parte, Montoya sorprendió con dos estilismos distintos, entre ellos una americana amarilla con rayas negras y una camisa verde estampada, así como un segundo traje blanco con corbata a juego.

Ambos modelos se han convertido en grandes aliados del diseñador en esta edición tan especial, llevando al público a un viaje visual por la cultura y el estilo del sur de España, pero bajo la firma inconfundible de Félix Ramiro, uno de los grandes referentes de la sastrería masculina desde Castilla-La Mancha.

Desfile Félix Ramiro La Razón

Sobre 'Embrujo'

Aunque su colección iba a titularse originalmente 'Andalucía', el diseñador explicó que decidió rebautizarla como 'Embrujo' para dar mayor protagonismo a la magia visual de los patios, zócalos y mosaicos. Según manifestó en declaraciones a La Razón, con esta propuesta buscaba "realzar la imagen del hombre, la arquitectura y los diseños que evocan nuestras raíces".

Ramiro, natural de Toledo, lleva años vistiendo a grandes personalidades y siendo uno de los embajadores de la moda castellanomanchega en todo el país, y una vez más ha dejado el listón muy alto en la pasarela madrileña.