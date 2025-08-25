Amenazan y extorsionan a una joven alcaldesa de Ciudad Real para que dimita de su cargo municipal

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, ha denunciado públicamente haber sido víctima de un intento de extorsión y amenazas graves que también afectaban a su entorno personal y familiar.

Según ha relatado la propia regidora, los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando una mujer, a la que no conocía, se presentó en el Ayuntamiento con un mensaje inquietante en el que le trasladaba que debería dimitir en un plazo de diez días si quería evitar daños a su familia y a su hijo secuestrado supuestamente por una banda.

Durante una comparecencia pública celebrada este lunes en el salón de plenos municipal, Dorado -la alcaldesa más joven de la provincia con tan solo 25 años- ha explicado que la mujer, "de origen sudamericano", acudió al despacho aparentando realizar una gestión vecinal, pero pronto reveló que actuaba en nombre de una organización criminal y que la condición para liberar al niño era su dimisión inmediata como alcaldesa.

La propia alcaldesa relacionó esta amenaza con la posible participación de un extrabajador del Ayuntamiento, que, según su testimonio, podría haber recurrido a una banda organizada con el único objetivo de presionarla para que dejara el cargo.

"La finalidad de este trabajador, que presuntamente pagó a una banda organizada para vengarse de mí, era solo que dimitiera como primera edil de nuestro pueblo", declaró Dorado.

En el momento del encuentro, también estaba presente el interventor municipal, quien fue testigo directo de la amenaza. La mujer abandonó el Ayuntamiento rápidamente tras exponer su mensaje, sin dar opción a reacción inmediata.

Los hechos han sido denunciados de inmediato ante la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación en colaboración con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Una amenaza que ha generado temor

Aunque la emisaria aseguró que las represalias comenzarían el 11 de agosto, al finalizar el plazo de diez días, la alcaldesa ha confirmado que, hasta la fecha, no se ha producido ninguna acción violenta, aunque sí ha reconocido el gran impacto emocional que este episodio ha tenido tanto en su vida diaria como en la de su familia.

Pese a la presión, Dorado ha descartado dimitir y ha reafirmado su compromiso con el cargo: "Confío plenamente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y estoy segura de que más pronto que tarde se detendrá a los responsables que han cometido este delito", ha asegurado.

De momento, no se ha considerado necesario activar vigilancia personal, aunque se están adoptando medidas de seguridad preventivas en el municipio.

Respaldo del Partido Popular

Durante su intervención ante los medios, Dorado ha estado acompañada por los presidentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y en la provincia de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quienes han mostrado su apoyo y han condenado los hechos.

Núñez ha denunciado que la creciente tensión política puede estar derivando en situaciones de hostigamiento inaceptables y ha lamentado que una joven alcaldesa se vea obligada a vivir con miedo por ejercer su cargo.

Por ello, el dirigente 'popular' ha recalcado que "condenaría estos hechos igual si el afectado fuera un alcalde socialista" y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de Dorado, "una chica con veintipocos años que está pendiente de si sus padres están bien, de si alguien la espera en la esquina o de si alguien puede estar en la puerta de su casa".

Valverde, por su parte, ha subrayado la gravedad del caso y la información detallada que la emisaria mostró sobre la vida privada de la alcaldesa, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada.