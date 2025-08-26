Apuñalan a un joven en pleno Casco Histórico de Toledo

Un joven de 26 años ha resultado herido leve por arma blanca en la madrugada de este martes en pleno Casco Histórico de Toledo, concretamente en la plaza de la Magdalena.

La agresión se produjo alrededor de las 1.45 horas, según confirmaron fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Pese a la movilización inmediata de una ambulancia de soporte vital por parte de los servicios de emergencia, el joven optó por no recibir asistencia sanitaria en el lugar.

La Policía Nacional y la Policía Local también acudieron al operativo, y se encargan ahora de esclarecer lo ocurrido.