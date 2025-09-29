Así será la nueva tienda de Primark en Castilla-La Mancha: ubicación y fecha prevista

Talavera de la Reina se suma a la lista de ciudades españolas que acogerán una nueva tienda de Primark. La popular cadena de moda 'low cost' abrirá en el centro comercial 'Los Alfares', en el espacio que ocupaba anteriormente H&M, y lo hará como parte de su ambicioso plan de expansión en España.

Aunque la noticia llevaba tiempo sonando, ha sido este lunes cuando se ha confirmado de forma oficial. El propio portavoz del equipo de Gobierno municipal, Jesús García-Barroso, ha anunciado que la empresa ya ha presentado el proyecto para obtener tanto la licencia de obras como la de apertura del establecimiento.

"En este momento se está tramitando el expediente, presentado hace un mes, y sigue su curso ordinario", ha explicado Barroso en rueda de prensa.

Con esta apertura, Primark sumará su segunda tienda en la provincia de Toledo y la tercera en Castilla-La Mancha, donde ya está presente en Albacete, desde 2013, y en la capital toledana, donde inauguró en 2023 su establecimiento en el centro comercial Luz del Tajo, generando 95 empleos directos.

El local llevaba varios meses cerrado, mientras se realizaban trabajos de reforma previos a su adaptación. Aunque la marca no ha puesto aún fecha exacta a la inauguración, se espera que el nuevo establecimiento vea la luz a inicios de 2026, lo que ha generado gran expectación tanto entre los vecinos de Talavera como en municipios cercanos.

La apertura de Primark no solo dotará a la ciudad de una oferta comercial muy demandada, sino que también supondrá un revulsivo económico para la zona. Se prevé la creación de decenas de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y un aumento de la afluencia al centro comercial 'Los Alfares', que refuerza así su papel como motor comercial en la comarca.

La cadena irlandesa continúa así su expansión en otras ciudades, con aperturas programadas en La Orotava (Tenerife), Salamanca, Ponferrada (León) y Lleida, consolidando un modelo basado en precios competitivos, grandes superficies y fuerte tirón de público.