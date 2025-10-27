El bajón térmico se deja notar en Castilla-La Mancha: heladas y mínimas de 2 grados en estas zonas

Con el cambio de hora llega también un cambio de tiempo con un bajón térmico que afectará a toda Castilla-La Mancha. La semana comenzará este lunes, 27 de octubre, con tiempo estable y cielos despejados o poco nubosos, aunque no se descarta algo de nubosidad baja en el sur durante primeras horas, que podría dejar brumas y bancos de niebla.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá heladas débiles en áreas altas del Sistema Central, el Ibérico y las Parameras de Molina. El viento será flojo, con predominio del norte en el este y variable en el resto.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán, sobre todo en zonas de mayor altitud. De esta forma, los valores previstos se situarán entre 7 y 22 grados en Toledo, 7 y 21 en Ciudad Real, 5 y 21 en Albacete, 2 y 19 en Cuenca, y 5 y 19 en Guadalajara.

Para este martes, 28 de octubre, se esperan cielos poco nubosos por la mañana, pero aumentará la nubosidad a lo largo del día hasta quedar cubiertos al final. A partir de la tarde llegarán lluvias débiles o moderadas, más probables e intensas en el oeste. También podrían formarse brumas y nieblas al final del día en el cuadrante sureste.

Las temperaturas subirán ligeramente, y el viento soplará flojo y variable, girando a sureste por la tarde. Por un lado, las máximas alcanzarán los 23 grados en Toledo y Ciudad Real, 22 en Albacete y 20 en Cuenca y Guadalajara. Por otro, las mínimas se posicionarán entre 4 y 7 grados.

La jornada de este miércoles, 29 de octubre, estará protagonizada por cielos cubiertos y ambiente húmedo, con nieblas matinales en el sureste y en zonas altas, donde podrían persistir gran parte de la jornada. Habrá lluvias y chubascos generalizados, más frecuentes en el oeste, donde podrían ser persistentes y acompañarse de tormentas. El viento será flojo del sur, con algo más de intensidad en las horas centrales.

Las mínimas subirán de forma notable, hasta los 12-13 grados en la mayor parte de la región, mientras que las máximas bajarán, especialmente en el suroeste, hasta 22 grados en Albacete, 21 en Ciudad Real, 20 en Toledo y 18 en Cuenca y Guadalajara

Se mantiene la inestabilidad temporal

De cara a este jueves, 30 de octubre, continuará la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y lluvias y chubascos frecuentes, que podrían ir acompañados de tormentas. Se mantendrán las brumas y bancos de niebla a primeras horas, y las temperaturas tenderán a mantenerse o descender ligeramente.

Las máximas llagarán a valores de 20 grados en Toledo y Albacete, 19 en Ciudad Real y en torno a 17 en Cuenca y Guadalajara. Las mínimas registrarán un leve descenso, situándose entre 10 y 14 grados.