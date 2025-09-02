Bendodo acusa a Sánchez desde Ciudad Real de "vender España" por una foto con Puigdemont

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Ciudad Real, tras conocerse que el líder del PSC, Salvador Illa, se reunirá este martes con Carles Puigdemont en Bruselas. Para Bendodo, ese encuentro anticipa que "más pronto que tarde" veremos una foto del propio Sánchez con el expresidente catalán fugado.

Durante una visita a la ciudad castellanomanchega, Bendodo ha asegurado que a Sánchez "le da igual vender España y hacerse una foto con un prófugo de la justicia, y todo por mantenerse 15 minutos más sentado en el sillón de La Moncloa".

Además, ha afirmado que esta reunión no es casual, sino una imposición del independentismo. Según Bendodo, "ha sido Junts quien ha obligado a Illa a ir a ver a Puigdemont", y este no es más que el "tercer interlocutor" del PSOE con el expresidente catalán, después de Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha tachado de "poco fiable".

Críticas a la quita de deuda

Bendodo también ha cuestionado con dureza la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la quita de deuda a comunidades autónomas. Aunque reconoce que una medida de este tipo "puede sonar bien", asegura que en este caso responde únicamente al propósito de "polarizar y enfrentar territorios".

Según ha explicado, si realmente hubiera un objetivo justo y transparente, el Gobierno habría convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para explicar los detalles. En cambio, la decisión se ha tomado pactando directamente con Esquerra Republicana, a quien le hizo "un traje a medida” que ahora se intenta "entallar al resto de comunidades".

"El PP no está dispuesto a pagar su circo", ha dicho, advirtiendo que la medida es "un disparate".

Un presidente "demacrado y a la defensiva"

El dirigente popular también ha valorado la reciente entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española, asegurando que se vio "a un presidente demacrado, acorralado y a la defensiva". En ese sentido, ha criticado que Sánchez "atacó a los jueces simplemente por hacer su trabajo", en referencia a las investigaciones que afectan a su mujer, a su hermano y a la fiscal general del Estado.

En un tono más contundente, Bendodo ha sentenciado que "España ya no aguanta más tanta corrupción, tanta falta de gestión, tanta ideología y tanto enfrentamiento territorial". A su juicio, el país necesita un cambio de rumbo urgente y ha señalado a Alberto Núñez Feijóo como "el líder llamado a reconducir la situación que ha traído el Gobierno de Sánchez"

Ha concluido acusando al presidente de estar "sin apoyos" y de tratar de "subsistir a base de enfrentamiento ideológico". Para Bendodo, queda claro que a Pedro Sánchez "España le importa un comino", y ha recordado que no fue él quien lo dijo, sino su "socio prioritario".