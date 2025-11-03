Benjamín Prieto se retira como presidente del Partido Popular de Cuenca tras 13 años al frente

Benjamín Prieto dejará la presidencia del Partido Popular de Cuenca tras 13 años al frente del partido provincial, en los que también tuvo la oportunidad de desempeñar el cargo como presidente de la Diputación.

Con este anuncio, adelantado por Cadena SER y confirmado por fuentes 'populares' a Europa Press, Prieto pone fin a más de una década de liderazgo, en la que se ha involucrado activamente en la política la provincia.

El actual senador y alcalde de Fuentelespino de Haro ha presidido el PP desde el año 2012, cuando tomó el relevo de Marina Moya. Tras su salida, el PP de Cuenca será dirigido provisionalmente por una gestora dirigida por el diputado regional José Martín-Buro hasta la celebración del próximo congreso provincial.

Un "gran activo" en la región

Sobre este asunto se ha pronunciado la portavoz regional del PP, Alejandra Hernández, quien ha asegurado que Prieto continuará formando parte del partido tanto a nivel provincial como regional. "Sigue siendo un gran activo del Partido Popular en Cuenca y del Partido Popular en la región". Además, ha recordado que ahora asumirá responsabilidades en el Partido Popular nacional.

La portavoz 'popular' ha realzado el compromiso de Prieto durante los años en los que ha ocupado ese cargo: "Solamente podemos tener palabras buenas para todo el trabajo que ha realizado Benjamín durante este tiempo al frente del Partido Popular en la provincia de Cuenca".

Durante su intervención en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido en Toledo, ha insistido que "Benjamín es un gran activo del Partido Popular en la región y un miembro del equipo del presidente, Paco Núñez".

Por último, Hernández ha subrayado que el partido seguirá unido y ha extendido su agradecimiento al alcalde de Fuentelespino, recalcado que "solamente podemos decir cosas buenas de Benjamín Prieto". "En el Partido Popular no sobra absolutamente nadie", ha concluido.