La borrasca Benjamín azota en Castilla-La Mancha: viento de hasta 80 km/h y heladas en estas zonas

Castilla-La Mancha encara el final de una semana con un tiempo variable, característico de esta época del año. El viento, las lluvias dispersas y los contrastes térmicos protagonizarán gran parte de las jornadas, con un arranque algo inestable y un fin de semana algo más cálido antes de la llegada de un nuevo descenso de temperaturas el domingo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves la alerta amarilla por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar hasta 80 km/h en la Serranía de Guadalajara y Cuenca, y alrededor de 70 km/h en zonas de Albacete y la Mancha conquense.

El cielo estará nuboso o cubierto durante la mañana, con lluvias y chubascos que avanzarán de noroeste a sureste, debilitándose a medida que crucen la comunidad. A mediodía se abrirán claros, aunque las nubes volverán al final del día. Las temperaturas mínimas se mantienen sin grandes cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en el sur.

Con respecto a las temperaturas, las máximas se situarán en 25 °C en Toledo y Albacete, 24 °C en Ciudad Real y 22 °C en Cuenca y Guadalajara, mientras que las mínimas serán de 17°C en Ciudad Real, 16°C en Albacete, 15°C en Toledo, 12°C en Guadalajara y 11°C en Cuenca.

De cara a este viernes predominarán los cielos nubosos en la mitad norte y más despejados en el sur, con posibilidad de chubascos aislados en la zona norte. El viento del oeste será flojo, con algo más de intensidad a mediodía.

Llas máximas subirán en el sur pero descenderán en el norte, llegando a 26 °C en Albacete, 25 °C en Ciudad Real, 23 °C en Toledo, 20 °C en Guadalajara y 18 °C en Cuenca. Por su parte, las mínimas bajarán ligeramente, posicionándose entre 10 °C y 14 °C.

Fin de semana

El fin de semana arrancará este sábado con una jornada que estará protagonizada por nubes y claros, más cubierto en el norte, donde podrían darse algunos chubascos. El ambiente será más templado, con temperaturas en ascenso en toda la comunidad. El viento del suroeste soplará flojo a moderado.

Las máximas registrarán un ligero ascenso en algunos puntos y alcanzarán los 28 °C en Albacete, 27 °C en Ciudad Real, 26 °C en Toledo y unos 22 °C en Cuenca y Guadalajara. Las mínimas no variarán mucho, situándose entre 13 °C y 15 °C.

El cierre de la semana traerá más nubes, nieblas matinales y un nuevo descenso térmico para este domingo. Habrá lluvias y chubascos ocasionales, menos probables en el sureste, y heladas débiles en zonas altas del Sistema Ibérico y Central. El viento del oeste y suroeste será flojo a moderado.

Durante este día volverán a bajar las temperaturas en toda Castilla-La Mancha tras el repunte cálido del sábado. Las máximas descenderán varios grados, quedando en torno a los 22 °C en Toledo, 20 °C en Ciudad Real y unos 18–19 °C en el resto de provincias, mientras que las mínimas bajarán hasta los 6–11 °C, con heladas débiles en zonas altas del Sistema Ibérico y Central.