Cae en Ciudad Real una red de tráfico de cocaína: cinco detenidos y 662 gramos incautados

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real, en el marco de la operación 'Sajonia', a cinco personas como los máximos responsables de un entramado criminal especializado en el suministro de cocaína no solamente a potenciales compradores y consumidores, sino también a traficantes de menor escala.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Estas personas, implicadas en el procesamiento y distribución de estupefacientes en la capital, operaban con un menor riesgo al limitarse a adquirir la droga directamente de este grupo criminal organizado, ya procesada y en menores cantidades, para así venderla directamente y con un menor riesgo en caso de ser descubiertos por la policía, según informa en nota de prensa.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, las primeras investigaciones permitieron localizar el piso de seguridad o 'caleta' donde se almacenaba la droga cuando los presuntos traficantes realizaban transacciones de mayor calado.

A raíz de esa identificación, los agentes pudieron identificar las rutas y puntos de entrega con los que operaban, en uno de los cuales los agentes de la Policía Nacional interceptaron a dos de los detenidos cuando realizaban una entrega de 105 gramos de cocaína.

Tras esas primeras dos detenciones, la organización -que operaba perfectamente organizada y utilizando estrictas medidas de seguridad- advirtió la presencia policial, trató de deshacerse de la droga almacenada en el piso 'caleta'.

Ante esta situación, enviaron de urgencia a dos mujeres que en ese momento se encontraban en disposición de hacer una entrega de droga en la vía pública, pero los agentes las interceptaron a su llegada al inmueble y localizaron en su vehículo 33 envoltorios de cocaína para su venta directa y 3.720 euros en efectivo.

'Operación Escuadra'

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a localizar otra ramificación de la organización. En la segunda fase de la operación, denominada 'Escuadra', la Policía Nacional identificó a un quinto involucrado, situado en uno de los escalones de venta y distribución directa de la cocaína.

El implicado ocultaba los envoltorios de droga ya listos para la entrega en las zonas comunes de su bloque de viviendas. Todo ello con el objetivo de eludir su localización en caso de ser descubierto y sometido a un registro policial en su vivienda.

Droga incautada

Los investigadores encontraron un total de 22 unidades y una báscula de precisión meticulosamente escondidas en la comunidad de vecinos.

En total se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se han intervenido 662 gramos de cocaína, 6.230 euros en efectivo y útiles y sustancias químicas para el corte y procesamiento de la droga. A los cinco detenidos se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública.