Un caída desde nueve metros deja herido grave a un trabajador en Mascaraque (Toledo)

Un trabajador de 53 años ha resultado herido grave este viernes en Mascaraque (Toledo) tras sufrir una caída de nueve metros.

El suceso se ha producido cuando el techo cedió de la nave en la que se encontraba trabajando, una empresa de envases ubicada en la carretera Mora-Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castila-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar a las 11.35 horas de este viernes,

Tras los hechos, se ha personado en el lugar un médico de Urgencias para atender al herido, que posteriormente ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.