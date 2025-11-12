Calor inusual en pleno noviembre: hasta 26 grados en estos lugares de Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 12 de noviembre, un aumento notable de las temperaturas máximas en Guadalajara, la Alcarria de Cuenca y en la Mancha de Toledo. Las mínimas también subirán, salvo en la Campiña y la Alcarria de Guadalajara, donde se registrará un ligero descenso.

Como consecuencia de este ascenso, las mínimas se situarán en 9 grados en Albacete y Ciudad Real, 8 en Cuenca y Toledo, y 5 en Guadalajara. En cuanto a las máximas, estas llegarán a 26 grados en Toledo, 25 en Ciudad Real, 23 en Guadalajara y 22 en Cuenca y en Albacete. En cuanto a las mínimas,

Durante la tarde, se esperan probables rachas muy fuertes de viento del sur en cumbres de las sierras del sistema Central, así como intervalos nubosos de nubes medias y altas al final del día. En el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete, podrían aparecer intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y probables nieblas dispersas al final de la jornada.

La jornada de este jueves, 13 de noviembre, estará marcada por posibles rachas muy fuertes de viento del sur en cumbres de las zonas de montaña, principalmente en el sistema Central, donde serán más intensas. El cielo se mantendrá nuboso y cubierto.

En el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete, se esperan intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas con nieblas dispersas al principio y final de la jornada. Las precipitaciones, débiles o localmente moderadas en el tercio occidental por la mañana, se irán extendiendo al resto de la mitad occidental por la tarde.

Las mínimas, que seguirán aumentando aunque con menos frecuencia en Ciudad Real y Albacete, irán desde los 8 grados en Cuenca hasta los 13 en Guadalajara. Por el contrario, las máximas experimentarán un descenso, de forma más notable en la Mancha y en el valle del Tajo de Toledo, que posicionará a Albacete con 21 grados, 20 en Ciudad Real y 19 en el resto del territorio.

Precipitaciones y descenso de las temperaturas

Los cielos nubosos y cubiertos serán los protagonistas este viernes, 14 de noviembre, aunque se irán abriendo a claros esporádicamente. Las brumas y nieblas continuarán en las zonas de montaña, así como las precipitaciones débiles y moderadas, que serán menos probables en el sur de Cuenca y en Albacete y más frecuentes e intensas de madrugada.

Las temperaturas registrarán un descenso generalizado, tanto en las mínimas como en las máximas. Así, las mínimas alcanzarán valores de entre 9 y 11 grados, mientras que las máximas se posicionarán en 20 en Albacete, 19 en Toledo, 17 en Ciudad Real y Guadalajara, y 16 en Cuenca.

Comienzo del fin de semana

El fin de semana arrancará este sábado, 15 de noviembre, con cielos nubosos y cubiertos, que estarán acompañados de abundantes claros por la mañana en Albacete. Se prevén brumas y nieblas en zonas de montaña, así como precipitaciones débiles y moderadas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en zonas de montaña de Toledo y Ciudad Real.

Las temperaturas registrarán cambios ligeros, con gran predominio de descensos en las máximas. Los vientos, por su parte, seguirán siendo flojos y moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas de montaña.