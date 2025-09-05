Camilo rompe a llorar en pleno concierto en Albacete: "Hoy mi corazón está partido"

El cantante colombiano Camilo provocó este jueves uno de los momentos más emotivos del Festival de Albacete al romper a llorar durante su concierto en el Estadio Municipal José Copete. Aunque la velada comenzó con energía y complicidad junto a su audiencia -su conocida 'Tribu'-, una noticia personal marcó un giro íntimo en la noche.

Con la voz entrecortada, Camilo compartió con el público que ese mismo día había recibido la dolorosa confirmación del fallecimiento de una de sus perritas. "Hoy mi corazón está partido, tribu". "Me dijeron que mi perrita hoy se fue al cielo”, expresó visiblemente conmovido.

Lejos de emocionarse por completo, el artista se reconfortó con el apoyo de la gente gracias a una ovación que él agradeció entre lágrimas con un sentido "Gracias por acompañarme en este momento".

Tras ese emotivo momento, Camilo se secó las lágrimas y retomó el concierto, mostrando esa mezcla de sensibilidad y optimismo que lo caracteriza. Junto a su esposa Evaluna, mantuvo el ambiente inolvidable, regalando una noche en la que la música sirvió como consuelo y como una forma de reconectar con lo más importante.

La programación incluyó sus éxitos más vibrantes, momentos de humor y ternura e incluso varias pedidas de mano que sucedieron en el estadio. Esta cita, además de irrepetible, reflejó la cercanía genuina entre el artista y su público.

Ese instante de vulnerabilidad en Albacete que el artista vivió junto a su "tribu" sirvió para recordar que, tras cada canción, hay una historia humana.