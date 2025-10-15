La Carrera Contra la ELA de Eurocaja Rural recauda 103.400 euros y marca récords de participación

Fundación Eurocaja Rural ha alcanzado un nuevo hito histórico con motivo de la Carrera Solidaria Contra la ELA celebrada el pasado 5 de octubre en Toledo, con una recaudación de 103.400 euros.

La gran participación social, empresarial e institucional ha logrado este año un notable aumento en la cifra total obtenida. Fundación Eurocaja Rural remarca así su compromiso con las personas afectadas por ELA y sus familiares, tal y como ha informado la entidad en nota de prensa.

Además, agradece el patrocinio de empresas privadas como MINSAIT (Indra), Grupo EULEN o Grupo Unitel; de administraciones públicas como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y el apoyo de colaboradores especiales, como el Ayuntamiento de Toledo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el respaldo de empresas y entidades sociales que han aportado donaciones y ayudado en la organización. Mención especial merece el respaldo de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se ha volcado, una vez más, en la prueba.

Las redes sociales también han jugado un papel relevante, así como la participación activa de rostros populares del ámbito de la cultura, la música, el deporte, el cine, la política o los medios de comunicación, quienes han compartido mensajes de apoyo y vistiendo la camiseta oficial de la carrera. La repercusión en redes sociales ha superado 1.700.000 impresiones.

Gracias también a la solidaridad de cientos de personas anónimas que han participado en el Dorsal Cero, en la acción 1foto=1euro y a los centros de educación y grupos sociales colaboradores en la iniciativa 100% solidarios. Ambas acciones, llevadas a cabo en redes sociales, finalizaron ayer 13 de octubre y su participación ha servido para alcanzar el importe final recaudado.

Esta iniciativa solidaria se ha convertido en referente a nivel nacional contra la ELA y cuenta con participantes procedentes de todos los puntos de la geografía española. Todos unidos por un mismo objetivo: impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y de sus familiares.

Cada inscripción, cada donación, cada apoyo de entidades, empresas y administraciones ha sido imprescindible para el éxito de esta iniciativa.