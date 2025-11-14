Los castellanomanchegos subirán su gasto en el Black Friday: 285 euros de media, más que el año pasado

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y ya son muchos los consumidores que están añadiendo sus productos a la cesta de la compra o pensando en recorrer los comercios para aprovechar los descuentos del 28 noviembre.

Según un nuevo estudio del Observatorio Cetelem, el gasto medio previsto por los castellanomanchegos durante este día asciende a 278 euros, un aumento que supone un 11% respecto al año pasado y coloca a la región tres puntos por encima de la media nacional

La encuesta, de ámbito nacional y realizada sobre una muestra de 1.000 personas con un margen de error estándar, recoge que el 78% de los consumidores castellanomanchegos afirma que comprará durante el Black Friday. Pese a descender cinco puntos respecto a 2024, esta cifra se posiciona diez puntos por encima de la media nacional, situada en el 68%.

En cuanto al canal de compra, la modalidad online se mantiene estable en el 40%, mientras que la compra exclusivamente en tienda física desaparece prácticamente, con una caída de ocho puntos respecto a 2024. Un 60% de los castellanomanchegos optará por combinar ambas, lo que refleja un aumento en catorce puntos con respecto al año anterior y doce por encima de la media española.

Entre los productos más demandados, la moda continua en el top 1 con un 71% de intención de compra, seguida de la categoría de calzado y complementos, con un 66%; salud y belleza, con un 49%; ocio (entradas, libros, música, restaurantes) con un 48%; y deportes, con un 40%.

Un adelanto de la Navidad

El Black Friday es una oportunidad para adelantar los regalos de Navidad. De hecho, el 74% de los consumidores de Castilla-La Mancha aprovecharán para comenzar o avanzar sus compras navideñas, dieciséis puntos menos que en 2024 y un punto por debajo de la media nacional.

El estudio también refleja el uso de las nuevas tecnologías a la hora de comprar. El 25% de los castellanomanchegos utilizará herramientas de Inteligencia Artificial para comparar precios y verificar las ofertas, cinco puntos por encima de la media española.

De esta forma, Castilla-La Mancha afronta el Black Friday 2025 marcado por un consumidor más digital, informado y exigente.