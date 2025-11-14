Castilla-La Mancha, bajo alerta este fin de semana por rachas de hasta 70 km/h y lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 14 de noviembre, un descenso notable de las temperaturas máximas en la Ibérica de Guadalajara, acompañado de rachas de viento que podrían ser muy fuertes en los Montes de Toledo y en las cumbres del Sistema Central.

Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos, aunque por la tarde irán abriéndose a claros esporádicamente en Albacete. También se esperan probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres montañosas. Las precipitaciones serán débiles o moderadas, dispersas y menos probables en el extremo sureste, con tormentas ocasionales al final del día en el Valle del Tajo toledano.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso en el sur albaceteño y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, más acusado en el nordeste, en el sureste de Ciudad Real y noroeste de Albacete, oscilando entre los 8 grados en Albacete y los 13 en Toledo. Las máximas, por su parte, se situarán en 19 grados en Albacete, 18 en Toledo, 17 en Guadalajara y 16 en Cuenca y Ciudad Real.

Alerta amarilla por lluvia y viento

El fin de semana arrancará este sábado, 15 de noviembre, bajo aviso amarillo en varios puntos de la comunidad autónoma. En la sierra de San Vicente, en Toledo, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 40 mm en doce horas; mientras que en las Sierras de Alcudia y Madrona, en Ciudad Real, la acumulación de lluvia podría alcanzar los 15 mm en una hora. Además, en los Montes de Toledo se prevén rachas máximas de viento hasta 70 kilómetros por hora.

Los cielos se mantendrán nubosos o cubiertos, con abundantes claros de madrugada en Albacete. Se presentarán brumas y nieblas en zonas de montaña por la mañana, así como precipitaciones débiles a moderadas, poco probables en el sureste. Vientos flojos a moderados de componente sur con intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes en el norte de la Ibérica en horas centrales.

Las temperaturas no variarán mucho respecto a la jornada anterior. De esta forma, las mínimas serán de 8 grados en Albacete, 9 en Guadalajara y Cuenca, 10 en Toledo y 11 en Ciudad Real, mientras que las máximas alcanzarán 18 grados en Albacete, 16 en Toledo, 15 en Ciudad Real, 14 en Guadalajara, y 13 en Cuenca.

Para este domingo, 16 de noviembre, continuarán los cielos nubosos o cubiertos, que irán tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. Seguirán presentes brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en zonas montañosas. En cuanto a las lluvias dispersas, serán más frecuentes e intensas en el extremo occidental y en cumbres de Cuenca y Albacete.

Las mínimas bajarán ligeramente en algunas zonas, situándose en 8 grados en Ciudad Real y Albacete, 9 en Guadalajara y Toledo, y 6 en Cuenca. Las máximas registrarán valores similares a los de la jornada anterior. Viento flojo a moderado de oeste y suroeste.

Próxima semana

La próxima semana arrancará el próximo lunes 17 de noviembre con cielos nubosos o cubiertos, aunque por la mañana se abrirán grandes claros en el extremo sureste. A partir de la tarde, pasarán a ser poco nubosos o despejados. No se descartan brumas o nieblas matinales en cumbres.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas registrarán pocos cambios. Viento de flojo de componente oeste con intervalos moderados en el extremo sureste por la mañana y girando a componente norte por la tarde.