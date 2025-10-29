La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo este miércoles, 29 de octubre, en Castilla-La Mancha, en concreto, en Ciudad Real y Toledo, por precipitaciones acumuladas de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas.

Los cielos permanecerán cubiertos, con brumas y bancos de niebla en zonas elevadas de la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ascenso localmente notable, salvo en zonas de montaña. Por el contrario, las máximas descenderán, excepto en el cuadrante sureste, donde apenas variarán, con un posible descenso más acusado en el oeste.

De esta forma, los valores mínimos se situarán entre 12 y 13 grados en todo el territorio castellanomanchego y los máximos llegarán a 22 grados en Albacete, 21 en Ciudad Real, 18 en Toledo, 17 en Guadalajara y 16 en Cuenca. El viento del sur soplará flojo e irá aumentando a moderado en zonas altas y en el suroeste, donde girará al final del día a oeste.

La jornada de este jueves, 30 de octubre, estará protagonizada por cielos nubosos o cubierto, aunque la nubosidad irá disminuyendo por la tarde. Se esperan abundantes brumas y nieblas matinales, que irán menos a lo largo de la mañana. Las lluvias y chubascos seguirán presenten en el cuadrante sureste de madrugada y se irán desplazando hacia el este a lo largo de la mañana.

Las mínimas experimentarán un descenso que posicionarán a toda Castilla-La Mancha en 10 grados, excepto en Cuenca, donde este valor disminuirá un grado, situándose en 9. Las máximas, sin embargo, irán en ascenso, excepto en el sureste donde se esperan descensos.

De esta forma, alcanzarán valores de 21 grados en Toledo y 19 en el resto de la región. El viento del oeste irá de flojo a moderado, salvo en el este al principio donde predominará la componente este, tendiendo al final a suroeste flojo en toda la comunidad autónoma.

A las puertas del fin de semana

Este viernes, 31 de octubre, a las puertas del fin de semana, se prevén cielos cubiertos y probables brumas acompañadas de bancos de niebla por la mañana en zonas de montaña. La tarde estará marcada por lluvias y chubascos en el oeste, que serán más probables en el extremo noroeste, y no se esperan en el extremo sureste.

Las temperaturas registrarán pocos cambios con respecto a la jornada anterior, aunque se espera un descenso en las máximas en el norte. Estas alcanzarán 21 grados en Toledo, 20 grados en Albacete y Ciudad Real, 18 en Guadalajara y 17 en Cuenca. Por su parte, las mínimas irán desde 12 grados en Toledo hasta los 9 en Cuenca. El viento flojo del sur y suroeste e irá aumentando a una intensidad moderada durante las horas centrales del día.